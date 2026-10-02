¿Van a quitar cinco días festivos del calendario? La propuesta que cambiaría los descansos en Colombia

Una propuesta presentada por el gremio de transporte de carga Colfecar plantea modificar la manera en que están distribuidos los días de descanso de los trabajadores en Colombia. La iniciativa consiste en retirar cinco días festivos del calendario y convertirlos en jornadas adicionales de vacaciones.

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El planteamiento lo hizo, durante el Congreso de Colfecar, realizado en Cartagena, Sebastián Echeverry, presidente de la Junta Directiva de la agremiación. La propuesta parte de una preocupación específica del sector: las restricciones que suelen aplicarse durante los puentes festivos, que dificultan el traslado de mercancías por las carreteras del país.

De acuerdo con el gremio, durante 2026 Colombia cuenta con 19 días festivos y las restricciones asociadas a estas fechas pueden representar al menos 24 horas de operación que se pierden para el transporte de carga. Para las empresas, esto significa que los vehículos permanecen detenidos mientras algunos costos, como el mantenimiento, la financiación, el combustible y la nómina, continúan.

Por esta razón, Colfecar puso sobre la mesa la posibilidad de trasladar cinco de esos días al periodo de vacaciones. La idea es que los trabajadores no pierdan tiempo de descanso, sino que puedan tener cinco días adicionales para utilizarlos durante sus vacaciones.

La propuesta buscaría que el transporte de carga no se vea afectado durante estos días. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Con el cambio planteado, los empleados pasarían a contar con 20 días de vacaciones pagadas al año, mientras que se reduciría la cantidad de jornadas festivas que generan restricciones para la circulación de los vehículos de carga, según la agremiación.

Sebastián Echeverry defendió la iniciativa al señalar que los trabajadores podrían disponer de más días de descanso para compartir con sus familias en las fechas que ellos mismos elijan, mientras el sector productivo tendría menos interrupciones ocasionadas por los puentes festivos.

Sin embargo, la propuesta todavía no representa un cambio en la legislación laboral colombiana. Por ahora, el calendario de festivos se mantiene sin modificaciones y la iniciativa deberá ser discutida con el Gobierno, los trabajadores y los demás sectores que puedan verse involucrados.

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El planteamiento también hace parte de una discusión más amplia sobre la productividad del transporte de carga. Colfecar ha señalado que, además de las restricciones durante los festivos, existen otros factores que afectan la operación, como los tiempos de espera y las demoras que se presentan en distintos puntos de la cadena logística.

La idea de modificar cinco festivos para convertirlos en días adicionales de vacaciones queda, por ahora, como una propuesta del gremio transportador. Su implementación requeriría discutir y modificar las reglas que actualmente determinan el calendario laboral del país.