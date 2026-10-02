Apartadó demuestra el poder de las ciudades intermedias con nuevo hospital

Apartadó avanza en la recuperación del Hospital Antonio Roldán Betancur, una infraestructura que busca convertirse nuevamente en uno de los principales centros de atención en salud de Urabá, luego de 13 años de liquidación de la antigua institución hospitalaria.

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La Administración Municipal de Apartadó consolidó, junto con la Universidad de Antioquia (UdeA), el esquema jurídico y operativo que permitirá poner en funcionamiento el nuevo Complejo Hospitalario Antonio Roldán Betancur. El proyecto contempla la creación de una corporación hospitalaria en la que participarán el municipio y la institución universitaria.

La Universidad de Antioquia aportará capacidades académicas, científicas y de formación, además de protocolos, sistemas de operación y conocimiento especializado, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la institución y fortalecer la atención en salud en la subregión.

Nuevo hospital en Apartadó, Antioquia Foto: Cortesía

“Desde Asointermedias destacamos esta gestión porque demuestra cómo una ciudad intermedia puede liderar soluciones de largo alcance para responder a las necesidades de todo un territorio. Recuperar la capacidad hospitalaria de Apartadó significa acercar servicios de mayor complejidad a los habitantes de Urabá y avanzar en una salud más descentralizada, con el respaldo de una institución como la Universidad de Antioquia”, señaló Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

El nuevo complejo está proyectado para prestar servicios de baja, mediana y alta complejidad, con una capacidad estimada de 152 camas. También contará con servicios de urgencias, quirófanos y unidades de cuidados intensivos.

De acuerdo con la proyección de la Universidad de Antioquia, el hospital tendrá 12 camas de UCI para pacientes adultos y neonatales, entre dos y cinco quirófanos destinados a procedimientos de alta complejidad y trauma mayor, además de servicios especializados para la atención de embarazos de alto riesgo.

La infraestructura hospitalaria representa una inversión aproximada de 127.000 millones de pesos. A esta suma se agregan recursos que se gestionan para completar la dotación y el equipamiento necesarios para poner en funcionamiento el complejo.

Entre los proyectos previstos se encuentra una inversión de 20.000 millones de pesos para equipos y elementos hospitalarios. También se contemplan 5.500 millones de pesos para mobiliario, de los cuales 2.000 millones fueron gestionados ante el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

La participación de la Universidad de Antioquia también tendrá un componente académico. La institución confirmó un aporte inicial de 1.000 millones de pesos, representado en capacidades y recursos institucionales relacionados con formación, protocolos, software y sistemas de operación.

La alianza busca además ampliar los campos de práctica para estudiantes, fortalecer la investigación aplicada y contribuir a la formación de talento humano en salud para Urabá.

El proyecto pretende recuperar una capacidad hospitalaria considerada estratégica para una subregión que requiere servicios especializados más cerca de sus habitantes. La proyección es que el complejo se convierta en un centro de referencia para Urabá y atienda también a usuarios provenientes de municipios vecinos y de departamentos como Córdoba y Chocó.

Para Asointermedias, el proceso evidencia el papel que pueden asumir las ciudades intermedias en la construcción de infraestructura y capacidades propias para atender las necesidades de sus territorios.

La puesta en funcionamiento del Hospital Antonio Roldán Betancur representa así una nueva etapa para un proyecto que busca fortalecer la red hospitalaria de Urabá y reducir la necesidad de desplazamientos de sus habitantes hacia otras regiones para acceder a servicios de mayor complejidad.