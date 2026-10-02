Juez otorga casa por cárcel a Miguel Quintero Calle y deja en libertad a Sebastián Ortega por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana

El juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín dio la casa por cárcel a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El togado no tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía, de la Procuraduría y del abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en calidad de víctima, de que se cobijara con medida de aseguramiento intramural a Miguel Quintero Calle. Este fue señalado como determinador en un entramado criminal para firmar seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí en época de pandemia y saquear parte de esos recursos.

Para la Fiscalía, Miguel Quintero Calle promovió desde 2019 la conformación de una estructura en el Área Metropolitana, recomendando a Juan David Palacio Cardona para el cargo de director, exfuncionario que también es cuestionado en este mismo proceso judicial.

Miguel Quintero Calle junto a su abogado, Santiago Trespalacios Carrasquilla. Foto: Tomado de audiencia.

A partir de ahí, según la Fiscalía, Miguel Quintero Calle ordenó qué funcionarios se ponían o se quitaban para lograr la firma de esos contratos de los cuales, según el ente acusador, se favoreció.

El hermano mayor de Daniel Quintero Calle, quien entonces era el alcalde de Medellín, también es señalado de participar en un acuerdo económico que “se concretó en junio del año 2020 en las mismas instalaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la ciudad de Medellín, entre (Álvaro) Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid”.

Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomado de la fallida audiencia de imputación de cargos.

Estos tres últimos están también enredados en este escándalo: Álvaro Villada y Vanessa Álvarez, como investigados, y Cadavid, como firmante de un principio de oportunidad que lo convirtió en testigo estrella de la Fiscalía.

El ente acusador estableció cómo se estructuraron esos contratos por un monto de 17.000 millones de pesos y cómo se movieron esos recursos, presuntamente, para que Quintero Calle se apropiara del 15 %, es decir, 2.481 millones de pesos: 1.654 millones de pesos en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.

El juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín rechazó el pedido del abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla para que las pruebas de la Fiscalía fueran declaradas ilegales y así excluidas de este proceso.

Abogado de Miguel Quintero Calle pide que pruebas de la Fiscalía sean declaradas ilegales y que no sea enviado a la cárcel

Aunque Miguel Quintero Calle se declaró inocente en la imputación de cargos, el juez consideró que existe inferencia razonable de responsabilidad en ese entramado.

También se conoce una condena en ese entramado, la de Juan Alberto Cardona Henao, contador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, quien firmó un preacuerdo por falsificar documentos para tratar de justificar el desfalco en el Área Metropolitana.

Pidió perdón el tesorero de los Bomberos de Itagüí, primer condenado por escándalo de corrupción que salpica a Miguel Quintero Calle

En la misma audiencia, el togado dejó en libertad a Sebastián de Dios Ortega Urán, señalado de participar también en ese entramado de corrupción e imputado por peculado por apropiación en favor de terceros agravado, señalamientos que este rechazó.

El escándalo que enreda a Miguel Quintero Calle y a Sebastián de Dios Ortega Urán es solo uno de los señalados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha reiterado en el periodo gubernamental de Daniel Quintero Calle se cometieron otros hechos de corrupción que llegarían a un saqueo de 1 billón de pesos de las arcas públicas.

Por esos escándalos son investigadas unas 55 personas que tuvieron que ver con esa alcaldía, entre ellas el mismo Daniel Quintero Calle, cuya imputación de cargos está siendo revisada por un tribunal, pues fue declarada nula por un juez.

Ante la decisión tomada por el juez, la Fiscalía y la abogada del Área Metropolitana anunciaron que será apelada.