Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

Este lunes, 16 de febrero, el juzgado 27 penal con función de control de garantías de Medellín tomó la decisión de negar la solicitud de medida de aseguramiento en una cárcel contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).

El juez aseguró que la Fiscalía debe investigar más, solicitar interceptaciones, entrevistas y búsquedas selectivas en bases de datos para obtener más elementos probatorios contra Palacio, las exsubdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán y Diana María Montoya, así como Juan Alberto Cardona Henao, contador de los Bomberos de Itagüí.

La Fiscalía investiga a Palacio Cardona por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros porque, según relató en las audiencias concentradas contra el exfuncionario, a través de la firma de seis contratos con los Bomberos de Itagüí, entre 2021 y 2023, se inflaron precios y se movieron recursos a la campaña política Misael Cadavid, exdirector de ese cuerpo de socorro, hoy tras las rejas.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

La Fiscalía cree que con la firma de esos contratos también se buscó favorecer a Miguel Quintero Calle, uno de los hermanos del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Palacio Cardona negó los señalamientos. En la imputación de cargos negó su responsabilidad en los delitos endilgados, además, a través de su abogado, Andrés López Figueroa, cuestionó las acusaciones de la Fiscalía y la petición de que se le enviara a la cárcel por considerar que él nunca tuvo bajo sus funciones el ordenamiento del gasto.

Daniel Quintero y Juan David Palacio. Foto: Suministrada API

También aseguró que “no existen comunicaciones para sugerir o incidir en decisiones de este tipo, no existen elementos probatorios frente a la concertación para la conducta punitiva, el director no asumió ningún rol contractual de acuerdo al manual de sus funciones específicas, no ejecutó tareas específicas del proceso contractual y poscontractual”.

Incluso, señaló las acusaciones contra el exfuncionario de ser impulsadas en una época electoral con un afán de favorecer alguna campaña política.

La Fiscalía aseguró que apelará la decisión de negar la medida de aseguramiento.