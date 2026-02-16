ANTIOQUIA

Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

El exfuncionario es investigado por haber direccionado, presuntamente, millonarios contratos para favorecer a terceros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 5:19 p. m.
Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, investigado por presuntos hechos de corrupción
Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, investigado por presuntos hechos de corrupción Foto: Redes sociales

Este lunes, 16 de febrero, el juzgado 27 penal con función de control de garantías de Medellín tomó la decisión de negar la solicitud de medida de aseguramiento en una cárcel contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).

El juez aseguró que la Fiscalía debe investigar más, solicitar interceptaciones, entrevistas y búsquedas selectivas en bases de datos para obtener más elementos probatorios contra Palacio, las exsubdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán y Diana María Montoya, así como Juan Alberto Cardona Henao, contador de los Bomberos de Itagüí.

La Fiscalía investiga a Palacio Cardona por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros porque, según relató en las audiencias concentradas contra el exfuncionario, a través de la firma de seis contratos con los Bomberos de Itagüí, entre 2021 y 2023, se inflaron precios y se movieron recursos a la campaña política Misael Cadavid, exdirector de ese cuerpo de socorro, hoy tras las rejas.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

La Fiscalía cree que con la firma de esos contratos también se buscó favorecer a Miguel Quintero Calle, uno de los hermanos del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Medellín

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Medellín

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Medellín

Así fue drogado y robado un turista sueco en Medellín por falso guía: “Me dejaron sin nada”

Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Medellín

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Medellín

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Medellín

Graves inundaciones en La Estrella, Antioquia, por desbordamiento de una quebrada: “Hay riesgo de avalancha”

Política

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Palacio Cardona negó los señalamientos. En la imputación de cargos negó su responsabilidad en los delitos endilgados, además, a través de su abogado, Andrés López Figueroa, cuestionó las acusaciones de la Fiscalía y la petición de que se le enviara a la cárcel por considerar que él nunca tuvo bajo sus funciones el ordenamiento del gasto.

Daniel Quintero y Juan David Palacio.
Daniel Quintero y Juan David Palacio. Foto: Suministrada API

También aseguró que “no existen comunicaciones para sugerir o incidir en decisiones de este tipo, no existen elementos probatorios frente a la concertación para la conducta punitiva, el director no asumió ningún rol contractual de acuerdo al manual de sus funciones específicas, no ejecutó tareas específicas del proceso contractual y poscontractual”.

Incluso, señaló las acusaciones contra el exfuncionario de ser impulsadas en una época electoral con un afán de favorecer alguna campaña política.

“Yo creo en mi hermano”: defensa de Daniel Quintero a Miguel Quintero a pesar de escándalo por chat de “los amigos” y el narcoapartamento de la SAE

La Fiscalía aseguró que apelará la decisión de negar la medida de aseguramiento.

Más de Medellín

Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país.

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Inundaciones en San Juan de Urabá, en Antioquia.

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

x

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Estudian restricciones a turistas en Medellín.

Así fue drogado y robado un turista sueco en Medellín por falso guía: “Me dejaron sin nada”

Panorámica de Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Buenavista, Bajo Baudó, Chocó.

Alarma por escandalosa cifra de suicidios de indígenas en Chocó: van 30 muertos y los testimonios son desgarradores

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia.

Vía al Mar y Túnel del Toyo: ¿cuánto tiempo se demora para llegar de Medellín a Urabá en carro?

Noticias Destacadas