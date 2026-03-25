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Conozca cómo estará el clima en la ciudad de Medellín este miércoles, 25 de marzo: a estas horas se tendrán lluvias

El Ideam indicó también cómo estarán las condiciones climatológicas en el departamento antioqueño.

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Redacción Nación
25 de marzo de 2026, 6:39 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en la ciudad de Medellín durante este miércoles, 25 de marzo.

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En la mañana, según la institución, se tendrá tiempo seco, pero con el pasar de las horas el panorama cambiará completamente, tal y como ha venido sucediendo estos días.

En la tarde se prevé un incremento de nubosidad, lo que estará acompañado de lluvias ligeras y moderadas. Esta situación se extenderá hasta las horas de la noche.

Además, la temperatura máxima que se tendrá es de 26 °C.

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Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del martes 24 al viernes 27 de marzo: se espera un incremento de lluvias

Jornada con nubosidad variable y lloviznas intermitentes en Bogotá, con mayor probabilidad de lluvias en la tarde y la noche.
Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

En cuanto al departamento de Antioquia, el Ideam pronostica que durante la jornada habrá condiciones mayormente nubladas a cubiertas, junto a lluvias moderadas a fuertes en diferentes y distintos sectores.

El agua también estará presente en otras zonas de la región Andina como por ejemplo los departamentos de Santander, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío; así como en zonas puntuales del Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá y Cundinamarca, y en el norte y sur de Huila.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en la capital antioqueña durante lo que resta del mes de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

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Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

  • Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas.
  • Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.
  • Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images
  • Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.
  • En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.
  • Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.
  • Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.