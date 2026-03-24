Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del martes 24 al viernes 27 de marzo: se espera un incremento de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para la semana comprendida entre el martes 24 y el viernes 27 de marzo, en el que se prevé un incremento de lluvias en distintas regiones del país.

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“Se espera un incremento paulatino de lluvias después del 25, siendo el viernes 27 de marzo el día de mayor acumulado de precipitación pronosticada”, dijo el Ideam.

Para el martes 24 de marzo, la entidad indicó que en la región Caribe el cielo estuvo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes persistentes en sectores del oriente y sur, junto con lloviznas en el centro.

En el norte de esta región tuvo tiempo seco en áreas puntuales. Las precipitaciones de mayor magnitud se estiman hacia el centro y sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la región Andina se pronosticaron condiciones mayormente nubladas, con lluvias moderadas a fuertes a diferentes horas en sectores de Antioquia, Santander, occidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila.

Así estará el clima en Colombia. Foto: Ideam

Para el miércoles 25 de marzo, el Ideam señaló que se prevé un incremento generalizado en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en el sur y occidente de la región Caribe, así como en distintas zonas de las regiones Pacífica y Amazonía.

Las lluvias más intensas se esperan en sectores de Córdoba, el golfo de Urabá, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, centro y oriente de Chocó, Cauca, centro de Nariño, Amazonas y sur de Vaupés.

También se pronostican lluvias de menor intensidad en Sucre, centro y sur de Bolívar, sur de Cesar, norte de Boyacá, centro y norte de Tolima, centro de Huila, oriente de Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y oriente de Guainía. En el archipiélago de San Andrés y Providencia son posibles algunas lluvias al norte del área.

Para el jueves 26 de marzo se espera un comportamiento similar al del día anterior, con lluvias en amplios sectores del país, excepto en el centro y occidente de la región Orinoquía.

Las precipitaciones más fuertes se prevén en el occidente de Córdoba, el golfo de Urabá, Chocó, occidente de Antioquia, sur de Santander, sur y oriente de Valle del Cauca, oriente y centro de Cauca, sectores de Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y oriente de Vichada.

De acuerdo con el pronóstico, también habrá lluvias de moderada a baja intensidad en zonas del sur de Sucre, sur de Magdalena, centro y sur de Bolívar, Norte de Santander, occidente de Santander, centro y norte de Cundinamarca, Caldas, sur de Tolima, Huila y occidente de Risaralda y Quindío. En el Archipiélago de San Andrés y Providencia se esperan algunas lluvias de menor intensidad al norte.

Para el viernes 27 de marzo, el Ideam prevé incrementos en los acumulados de lluvia en el occidente de la región amazónica, sur de la Orinoquía, norte y suroccidente de la región andina, oriente de la Pacífica y sur de la Caribe.

Las lluvias más fuertes se esperan en zonas del sur de Córdoba y Sucre, golfo de Urabá, centro y sur de Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, norte de Boyacá, oriente de Cundinamarca, Caldas, sur de Tolima, Huila, así como en el oriente de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Así mismo, se prevén precipitaciones en Caquetá, Putumayo, Guaviare, oriente de Amazonas, Vaupés, Guainía y sur de Vichada. Lluvias de moderada intensidad son pronosticadas en Cesar, oriente y sur de Magdalena, Risaralda, Quindío y sectores de Meta. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco sobre las islas, con algunas lluvias al norte en la zona marítima.