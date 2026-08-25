Estremecedoras imágenes de la lucha para apagar los voraces incendios forestales en el Tolima

La ola de incendios forestales sigue siendo una de las grandes preocupaciones a nivel nacional. El departamento del Tolima se posiciona como la zona con mayores afectaciones del país, registrando actualmente días continuos en medio de las llamas.

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La lucha contra el fuego sigue entre altas y bajas, con días de avances y otros en los que el fuego se expande debido a las elevadas temperaturas, alcanzando jornadas previas con reportes que fluctuaron entre los 13 y 18 focos de manera simultánea.

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La gravedad de la situación obligó a la Gobernación del Tolima a decretar la medida de calamidad pública.

Ante el avance de las llamas, diversos estamentos del Gobierno Nacional articularon un plan de respuesta inmediata junto a las administraciones locales y los cuerpos de socorro para frenar la pérdida de ecosistemas.

Investigaciones por incendio provocado

Tras las investigaciones iniciales, las autoridades locales del Tolima encontraron indicios sobre la posible provocación intencional de varios incendios.

Frente a este panorama, las directrices del Ejecutivo nacional ordenaron desplegar un dispositivo de seguridad intensivo en los municipios de San Luis, Coello y Suárez con el fin de proteger a las comunidades y rastrear a los presuntos responsables.

Desde el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Tolima se ratificó la prohibición estricta de quemas agrícolas, fogatas y actividades de riesgo.

En materia operativa, la Policía Nacional dispuso de la Escuela Internacional de Entrenamiento en San Luis como sede del Puesto de Mando Unificado, lugar desde donde se coordinan las maniobras operativas en territorio.

Apoyo aéreo de la UNGRD y despliegue de socorristas de Bogotá

Las labores de contención se complementan con la intervención de la Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Tras la realización de sobrevuelos técnicos de evaluación, las autoridades priorizaron la atención aérea en los municipios de Coello y Lérida, sectores que presentan frentes de fuego de compleja accesibilidad terrestre.

A la operatividad en la zona se sumó la solidaridad interinstitucional de la capital del país. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el envío de un contingente adicional integrado por 15 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Este grupo refuerza la labor de 40 socorristas capitalinos que completan varios días en el área del desastre.

Reacción de la gobernadora del Tolima

La llegada de los bomberos desde Bogotá fue recibida por la Gobernación del Tolima como un respaldo clave para contener el impacto en los municipios vulnerables.

Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz enfatizó que las maniobras conjuntas han permitido resguardar la vida de los habitantes pese a las miles de hectáreas destruidas por el fuego.

Alcalde @CarlosFGalan , gracias por seguir apoyando de manera decidida al Tolima. Hoy Bogotá nos envía 15 bomberos más que llegan a nuestro departamento para ayudarnos a enfrentar esta emergencia.



En medio del fuego que ha arrasado miles de hectáreas y golpeado nuestros… https://t.co/ZH7z395Isv — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 25, 2026

Matiz reconoció la entrega de los uniformados e integrantes de los organismos de socorro que operan en las zonas de conflagración.

Las labores de extinción, enfriamiento y control de focos activos continuarán de manera ininterrumpida durante los próximos días en los puntos críticos de la geografía tolimense.