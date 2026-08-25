El nombramiento de Carolina Soto como presidente de la CCI se complicó. Hay reunión extraordinaria y podría caerse

La designación de Carolina Soto como nueva presidente de la Cámara Colombia de la Infraestructura (CCI) podría caerse en las próximas horas.

SEMANA conoció que en la noche de este martes dicho gremio citó a una reunión extraordinaria para evaluar la decisión de la junta.

La CCI agrupa a las principales empresas constructoras, consultoras, además de proveedores y concesionarias del país.

La tensión con la designación de Carolina Soto, quien reemplazaría a María Consuelo Araújo, se originó luego de que Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, hizo un reparo público sobre ella.

“Después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de María Consuelo Araújo, con el gobierno del presidente De La Espriella, resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito que del gremio saliera la embajadora ante Estados Unidos y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el Gobierno”, dijo Gómez en un mensaje en X. Sin embargo, dicha comunicación fue eliminada de esa red social.

Soto, economista de profesión y egresada de la Universidad de los Andes, fue codirectora del Banco de la República. Es la esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro.

En la red social X, Soto se pronunció la noche de este 25 de agosto agradeciendo a la CCI y su junta directiva, al tiempo que asumiendo la responsabilidad “con entusiasmo y determinación para contribuir a superar los desafíos que enfrenta el sector”.

Agregó que así se avanzaría las “grandes tareas” que tiene el país: “Conectar nuestras regiones, conectar a Coombia con el mundo y sumarnos a la reconstrucción, hoy una prioridad nacional”.

Sin embargo, el nombramiento se enredó.

El cuestionamiento se centra en que Soto no sería afín al Gobierno de Abelardo De La Espriella y no habría un puente de comunicación efectivo con los constructores.

El medio económico Primera Página señaló que la designación de Soto “genera divisiones internas en el sector empresarial y objeciones públicas por parte del Ejecutivo”.

Según informó Valora Analitik, empresas como Sacyr y Grupo Colpatria “se opusieron” a la designación de Soto.

Dicho medio señaló que la junta “tendría que comenzar un nuevo proceso de selección para elegir al sucesor de Araújo y su perfil tendría que estar más cercano a los intereses del Gobierno Nacional”.