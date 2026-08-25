Policía falso fue detenido mientras conducía un vehículo de alta gama: los detalles

En medio de un operativo de patrullaje adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, se efectuó la captura de un ciudadano de 55 años que se hacía pasar por un uniformado de la institución.

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El detenido fue acusado de los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento judicial se llevó a cabo en la localidad de Puente Aranda, suroccidente de la capital del país.

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El procedimiento se desencadenó cuando unidades del CAI Santa Matilde interceptaron un automóvil de alta gama que transitaba por un sector residencial. Al percatarse de movimientos sospechosos, los patrulleros abordaron el automotor para realizar una inspección de rutina a sus ocupantes y verificar la documentación del vehículo.

Esto fue lo que encontraron en la revisión

Durante el registro, los agentes confirmaron que el conductor portaba indumentaria oficial y constataron que el hombre vestía una chaqueta e insignias de uso exclusivo institucional, prendas para las cuales no acreditó autorización legal o pertenencia a la Fuerza Pública.

Posteriormente, al revisar el habitáculo del vehículo, los efectivos hallaron un revólver calibre 32 equipado con tres cartuchos de munición. Las verificaciones en las bases de datos judiciales revelaron que el implicado registra antecedentes penales por falsedad en documento público e inasistencia alimentaria.

No era policía y ahora deberá responder ante la justicia.



Lo que parecía ser un vehículo de alta gama más circulando por #PuenteAranda terminó en una captura.



Policías del CAI Santa Matilde lo descubrieron portando una chaqueta de uso institucional y un revólver con munición. pic.twitter.com/T1qOnvHmY6 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 25, 2026

Pronunciamiento oficial e investigaciones en curso

Frente a la captura, el comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, mayor Camilo Martínez, detalló que el sujeto pretendía evadir el control territorial mediante el uso erróneo de la indumentaria policial.

El oficial señaló que la detención se produjo cuando los efectivos detectaron a una persona en actitud sospechosa portando prendas institucionales.

Respecto al destino del implicado y de las pruebas recolectadas en el sitio, el mayor Martínez sostuvo que “esta persona es puesta a disposición de las autoridades competentes, junto al arma de fuego y el vehículo incautado”. Las autoridades judiciales abrieron indagaciones preparatorias para establecer la finalidad de los elementos incautados.