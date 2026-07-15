Así cayó en Bogotá presunto falso asesor de entidades financieras: llevaba tarjetas, chips y documentos

Uniformados del CAI Federmán, de la Estación de Policía Teusaquillo, en Bogotá, capturaron a un presunto falso asesor comercial de entidades financieras.

De acuerdo con el mayor Fabián Blanco, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo (e), este hombre es señalado de suplantar entidades financieras para obtener de manera ilícita datos personales.

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“La captura fue posible gracias a la información de un ciudadano, que informó a la zona de atención que un hombre lo había contactado haciéndose pasar por funcionario de una entidad bancaria para cambiar su tarjeta de crédito. Los uniformados acompañaron a la víctima al lugar acordado y verificaron el hecho”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

#Teusaquillo 📍| Haciéndose pasar por asesor bancario, este hombre engañaba a ciudadanos para que entregaran datos personales y cambiarles sus tarjetas de crédito.



Durante su captura le fueron hallados 32 chips, 6 tarjetas, documentos y datos personales al parecer hurtados. pic.twitter.com/8da5uNDHcq — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 15, 2026

En poder de este individuo, la Policía halló en un maletín con seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, 32 chips de plásticos bancarios, listados con datos personales, 21 documentos y carpetas con los logos de una entidad financiera, además de dos celulares.

“Con el apoyo de funcionarios de la DIJIN, se logró evidenciar que los elementos presentaban características de alteración en sus logotipos. Tras el hallazgo, fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente”, agregó la Policía.

Por último, desde la Policía Nacional invitaron a la ciudadanía a proteger su información personal, desconfiar de falsos asesores y denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o del cuadrante más cercano.

Por otra parte, la semana pasada, la Policía Metropolitana de Bogotá recuperó un cargamento de mármol avaluado cerca de 150 millones, en hechos ocurridos en el barrio San José, localidad de Bosa, sur de la ciudad.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, indicó que en medio del operativo policial fueron capturadas tres personas señaladas de participar en dicho hecho delictivo.

El cargamento de mármol. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Mientras la zona de atención realizaba labores de prevención y control por el sector,un ciudadano los alertó del hurto de su mercancía. De inmediato, la patrulla se desplazó al lugar indicado, donde observaron un grupo de personas manipulando la carga, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida”, destacaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.