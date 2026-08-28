Encuentran más de 50 palomas muertas en Bogotá, ¿qué pasó?

La aparición de decenas de palomas muertas encendió las alarmas entre habitantes y trabajadores de un sector de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El hecho se conoció durante este viernes 28 de agosto y llevó a que se solicitara una investigación para establecer qué provocó la muerte de los animales.

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De acuerdo con los primeros reportes, más de 50 palomas fueron encontradas sin vida en la zona. La situación generó preocupación entre quienes frecuentan el sector, según las denuncias conocidas hasta el momento, varias aves habrían muerto en circunstancias similares.

Una de las principales hipótesis que manejan habitantes del sector apunta a un posible envenenamiento; sin embargo, esta posibilidad todavía no ha sido confirmada por las autoridades y será necesario establecer mediante las investigaciones correspondientes qué causó la muerte de las aves.

El caso también ha despertado inquietud por la posibilidad de que se trate de una acción intencional contra los animales, así que residentes y trabajadores de la zona han pedido que se esclarezca lo ocurrido y que, en caso de comprobarse una conducta deliberada, se pueda identificar a los responsables.

Palomas en Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

En años anteriores se han presentado denuncias relacionadas con la muerte masiva de palomas en diferentes zonas del país, como en Montería, donde el 13 de enero de este año se registró un hecho similar, también asociado inicialmente con posibles alimentos envenenados. Sin embargo, cada caso requiere establecer de manera técnica las causas de la muerte antes de atribuirlas a una sustancia específica.

Por ahora, la prioridad es determinar qué ocurrió con las aves encontradas en Bosa y establecer si existe algún elemento que permita confirmar o descartar la hipótesis de envenenamiento.

El hecho también genera preocupación entre quienes permanecen diariamente en el sector, debido a que cualquier sustancia utilizada para afectar a los animales podría representar un riesgo adicional si permanece expuesta en espacios públicos o entra en contacto con otros animales.

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Las autoridades deberán establecer, entre otros aspectos, si las aves murieron por una intoxicación, una enfermedad, condiciones ambientales u otra causa. También será necesario determinar si existe una relación entre las diferentes muertes y si hubo intervención humana.

Mientras avanza la investigación, habitantes y trabajadores de Bosa esperan que se esclarezca rápidamente el caso de las más de 50 palomas muertas y que se establezca si detrás de esta mortandad existe una acción deliberada. Por ahora, el posible envenenamiento continúa siendo una hipótesis y no una causa confirmada.