Un video en el que un joven aparece sobre la estructura de un dron utilizado para labores agrícolas generó preocupación en el Meta.

Las imágenes que circularon muestran al joven ubicado en la estructura de un sistema de aeronave no tripulada (UAS) mientras el equipo se encontraba en vuelo.

Se accidentó avioneta en el Valle del Cauca: esto reporta la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil se pronuncia ante el hecho

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la situación ocurrió en el departamento del Meta y fue registrada en video por personas que se encontraban en la zona.

La Aeronáutica Civil se pronunció este viernes, 28 de agosto, y manifestó su “categórico rechazo” frente a la operación, al considerar que se trata de una práctica que compromete la seguridad operacional.

Además, advirtió que, si se comprueban infracciones, habrá actuaciones administrativas y sanciones de acuerdo con la gravedad de los hechos.

Según la entidad, el equipo observado es una aeronave de uso agrícola, diseñada exclusivamente para labores de aspersión y dispersión.

Sus condiciones de operación no contemplan el transporte de personas.

La autoridad recordó que los sistemas de aeronaves no tripuladas están diseñados y certificados para funcionar dentro de determinados límites técnicos establecidos por sus fabricantes y por la regulación aeronáutica.

Utilizarlos como medio de transporte humano está fuera de esos parámetros.

La Aeronáutica Civil rechaza la operación irregular y altamente riesgosa de un sistema de aeronave no tripulada (UAS) en el Meta. pic.twitter.com/AL0PZpRppF — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 28, 2026

¿Por qué está prohibido llevar personas en estos drones?

Uno de los principales argumentos de la Aerocivil está relacionado con el RAC 100, reglamento que establece las disposiciones para las operaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas.

La entidad recordó específicamente que el Capítulo D del RAC 100 prohíbe expresamente el transporte de seres vivos a través de estas plataformas.

Por eso, permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS durante el vuelo representa, según la autoridad, un riesgo que va más allá de quien participa directamente en la maniobra.

La Aerocivil advierte que una operación de estas características puede comprometer la vida de la persona transportada, generar riesgos para quienes estén en tierra y afectar la seguridad de otras operaciones aéreas.

El pronunciamiento también hace referencia al RAC 219, relacionado con la gestión de la seguridad operacional.

Aunque en las primeras versiones de la información se habló de sanciones contra el piloto, el comunicado oficial es más preciso: la Aerocivil señala que primero deberán comprobarse los hechos y determinarse la existencia de infracciones.

Una vez concluido ese proceso, la entidad asegura que adelantará las actuaciones administrativas correspondientes y aplicará las medidas sancionatorias contempladas en el ordenamiento jurídico y en los reglamentos aeronáuticos vigentes.

La autoridad precisa, además, que las eventuales sanciones deberán ser proporcionales a la gravedad de la infracción y a los riesgos generados.