ICETEX anuncia alivios para más de 44.000 beneficiarios afectados por el terremoto: algunos pagos serán suspendidos por tres meses

Las consecuencias económicas que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto no solo han golpeado las viviendas y la infraestructura de las regiones afectadas, para miles de familias, la emergencia también ha significado dificultades para cumplir con obligaciones financieras y mantener sus proyectos educativos en medio de un escenario de incertidumbre.

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Ante esta situación, el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas dirigidas a los estudiantes que tienen créditos educativos y que viven en algunos de los departamentos más afectados por el sismo. El propósito es evitar que las dificultades económicas causadas por la emergencia terminen convirtiéndose en un obstáculo para la permanencia de los jóvenes en la educación superior.

Las decisiones fueron aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, y contemplan un periodo de alivio de tres meses para los beneficiarios afectados por el terremoto.

Durante ese tiempo se suspenderá el cobro de los créditos educativos y quedarán congelados tanto los intereses corrientes como los moratorios. También se detendrán las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, así como los reportes a las centrales de riesgo.

Colegios y estudiantes, entre los más afectados por el fuerte sismo en Colombia. Foto: Getty Images

La medida beneficiará a 44.411 personas residentes en cinco departamentos, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó. El Valle concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con 29.680; le siguen Caldas, con 5.443; Risaralda, con 5.253; Quindío, con 3.267, y Chocó, con 768.

El paquete de alivios también contempla la suspensión de la expedición de recibos de pago y del proceso de traslado de las obligaciones al cobro durante el periodo establecido. De esta manera, la entidad busca reducir temporalmente la presión financiera que enfrentan los hogares afectados por la emergencia.

“Acabamos de aprobar por unanimidad una serie de medidas de alivio financiero, en cinco de los departamentos más impactados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia”, señaló Viviane Morales Hoyos.

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El presidente del ICETEX, Richard Caicedo, también destacó las medidas y aseguró que los beneficiarios afectados “no están solos”, al tiempo que señaló que la entidad analizó junto con el Gobierno Nacional el balance de la emergencia antes de definir el paquete de ayudas.

De manera adicional, el Ministerio de Educación informó que durante 2026 destinará 520.000 millones de pesos para financiar medidas como el subsidio a la tasa de interés, subsidios de sostenimiento y condonaciones por graduación para los usuarios del ICETEX. Los nuevos alivios para los damnificados serán financiados con recursos propios de la entidad.