Este viernes 28 de agosto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) cambió el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona. Esto, después de que se diera a conocer una declaración sobre la presunta participación de un integrante del esquema en la planeación del atentado sicarial en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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En su cuenta de X, María Claudia Tarazona reveló que la decisión se tomó después de las revelaciones sobre la presunta infiltración en el esquema, un hecho que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General.

“El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado”, reveló. “Le doy gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año”, añadió.

En la publicación aseguró que la medida se había tomado directamente por los hechos conocidos en las últimas semanas ante la probable infiltración del esquema de seguridad y la entrega de información reservada sobre los movimientos de Miguel Uribe Turbay.

“Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales”, enfatizó.

Escolta del senador

SEMANA reveló en exclusiva la declaración de un menor de edad que participó en la logística del atentado sicarial al dirigente político, y en la cual se develaba la presunta participación de personas del esquema de seguridad de Uribe Turbay con la entrega de información clave a los integrantes de la banda que ejecutó el crimen.

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El menor de edad, que se fugó de un lugar transitorio del ICBF, señaló que alias Chipi —la persona detrás de la logística— le indicó en más de una oportunidad que tenían a una persona a quien calificaba como “escolta del senador” y que, a su vez, les daba datos sobre los movimientos de Uribe Turbay.

“Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero decía que la información del senador la estaba sabiendo por alguien de ellos. Recuerdo que un día del mes de mayo estábamos en un taller de motos con Chipi y él hace una llamada por WhatsApp a esa persona que decía ‘escolta senador’. Le dice esa persona a Chipi que había manifestaciones, pero no dijo nada más. Esa llamada no duró ni tres segundos”, relató ante la Fiscalía.