UNP ordena retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y del influencer Beto Coral

SEMANA conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión de ordenar el retiro de los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y el youtuber petrista conocido como Beto Corral, quien llegó a Colombia luego de ser expulsado de los Estados Unidos.

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025. Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

La decisión puede ser objeto de apelación por parte de Guerrero y Coral, y para eso tienen un plazo de 10 días para para presentar un recurso de revisión de la decisión que acaba de tomar la UNP.

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Los esquemas de seguridad que hoy tienen estas dos personas, cercanas al Pacto Histórico, fueron aprobados en el gobierno del presidente Petro, por el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Bancada del Pacto Histórico y portada de la revista SEMANA. Foto: SEMANA

Juliana Guerrero hoy enfrenta una imputación de cargos por parte de la Fiscalía, que la acusa de presuntamente presentar títulos falsos de la Universidad San José, en su hoja de vida para posesionarse como viceministra de las juventudes.

Además, enfrenta otras denuncias por aparentemente obtener réditos económicos por el trámite de contratos en entidades del Estado en la anterior administración.

El youtuber Coral fue deportado desde Estados Unidos y su caso ha sido presentado por el gobierno Trump como un supuesto abuso de la normativa de asilo de ese país.