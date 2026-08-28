Esta es la apuesta de un patrullero de la Policía para enseñar a los niños a protegerse de los peligros; los guía para saber actuar en emergencias

SEMANA conoció la historia del patrullero de la Policía Nacional de Colombia Ricardo Andrade, más conocido como el Policía Samario, quien creó un programa preventivo para los niños con el objetivo de capacitarlos para enfrentar los peligros que pueden encontrar en su diario vivir. Se trata de Samario Kids, un proyecto infantil que utiliza historias, personajes y herramientas de inteligencia artificial para enseñarles a los menores de edad lecciones de seguridad.

Esta es la apuesta de un patrullero de la Policía para enseñar a los niños a protegerse de los peligros y cómo actuar en emergencias

“Es un proyecto infantil que busca enseñarle a los niños de una forma divertida sobre seguridad, prevención y valores, a través de historias y personajes. Queremos mostrarles cómo actuar ante situaciones reales, como, por ejemplo, no abrirle la puerta a desconocidos, qué hacer en una emergencia o cómo pedir ayuda”, explicó el patrullero a este medio de comunicación.

De igual forma, indicó que este programa se transmite por medio de las redes sociales como YouTube, Facebook y TikTok, plataformas desde las cuales Andrade pretende que los mensajes preventivos puedan llegar directamente a los hogares y ser vistos por los menores en compañía de sus padres.

Personaje creado mediante la inteligencia artificial. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Lo que me motivó principalmente fue mi hija. Yo quiero que ella crezca consumiendo contenido que no solamente la entretenga, sino que también le deje una enseñanza para la vida. Pensé que, si puedo crear algo que le sirva a ella para aprender a cuidarse y tener buenos valores, también puede servirle a muchos niños”, aseguró Andrade.

El uniformado señaló que los personajes fueron creados con inteligencia artificial, al igual que las historias mediante las cuales transmite los mensajes de prevención.

“La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite darle vida a las historias y a los personajes. Creo que, bien utilizada, puede ser muy importante para la educación y la prevención, porque nos ayuda a llevar mensajes de seguridad a los niños de una manera mucho más atractiva y fácil de entender”, señaló.

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La intención es que las historias no se queden únicamente en el entretenimiento, sino que los menores puedan recordar las recomendaciones cuando enfrenten una emergencia, necesiten pedir ayuda o se encuentren ante una persona desconocida.

“Queremos construir una comunidad donde los niños se diviertan, pero, sobre todo, aprendan cosas que puedan protegerlos y servirles durante toda su vida”, afirmó el patrullero.