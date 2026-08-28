Intercambiador vial y lucha contra la extorsión: los temas que Cartagena llevó ante MinJusticia

Los funcionarios del Gobierno de Abelardo De La Espriella siguen llegando a las diferentes regiones de Colombia. A Cartagena llegó el abogado Iván Cancino, quien es el ministro de Justicia, y se reunió en el Palacio de La Aduana con el alcalde Dumek Turbay, donde conversaron temas relacionados con seguridad, justicia, infraestructura y defensa jurídica de la ciudad.

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“Hoy tuvimos en La Aduana al señor ministro de Justicia, Iván Cancino, con quien sostuvimos un importante diálogo donde avanzamos en una agenda territorial conjunta para destrabar procesos y temas jurídicos”, señaló Turbay por medio de una publicación en la red social X.

El mandatario de los cartageneros dio a conocer que el asunto central estuvo enfocado en la lucha contra el crimen organizado y, particularmente, con las acciones para enfrentar las extorsiones que se originan desde establecimientos carcelarios.

“Mucho asunto sobre defensa judicial en casos locales, lucha frontal contra el crimen y la extorsión desde las cárceles”, explicó el mandatario al entregar detalles de este encuentro.

También conversaron sobre la adquisición de una franja de terreno perteneciente a la cárcel de Ternera y que, según explicó Turbay, resulta necesaria para avanzar en una de las obras de infraestructura vial que actualmente están realizando en la ciudad.

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Panorámica de Cartagena. Foto: Getty Images

Turbay indicó que ese espacio es requerido “para la ejecución del intercambiador vial en ejecución y solucionará la movilidad en ese importante sector de la ciudad”.

“El mensaje que deja esta nueva visita ministerial es claro: la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional empieza a buscar resultados territoriales y Cartagena quiere estar en primera línea de esa agenda”, sostuvo el alcalde.

Finalmente, Turbay agradeció al ministro Cancino y destacó el acompañamiento de los representantes bolivarenses Yolanda Wong y Jorge “Jocho” Ardila durante las gestiones adelantadas, y se espera que haya resultados durante las próximas semanas en la capital de Bolívar.