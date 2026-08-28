Grave situación de orden público en Cesar: presidente De La Espriella dio instrucciones al Ejército y a la Policía; esto dijo

Luego de varios hechos de violencia en el sur del departamento del Cesar, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, llegó hasta la zona para liderar un consejo de seguridad con las Fuerzas Militares y la Policía.

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El mandatario de los colombianos dijo que reforzarán las capacidades de inteligencia, aumentarán el pie de fuerza y acelerarán la adquisición de drones y sistemas antidrones para enfrentar la escalada de acciones criminales registrada durante las últimas 72 horas en diferentes municipios del Cesar.

En el centro y el sur del Cesar se concentra el accionar criminal y terrorista de los ilegales contra las comunidades y la Fuerza Pública.

“Se ordenó la implementación inmediata de un plan estratégico entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, para cerrar el paso a los grupos armados y bandas criminales que roban combustibles en el sur del departamento”, informó la Gobernación del Cesar al revelar las conclusiones de la reunión.

Al mismo tiempo, la Gobernación dio a conocer que el presidente entregó una instrucción clave. “El Presidente de la República ordenó al Ministro de Defensa la ampliación de hombres para reforzar la inteligencia tanto en la zona urbana como rural del centro y sur del Cesar. El presidente pidió trabajo articulado para aumentar la operatividad y combatir la criminalidad en el departamento”, señaló la administración departamental.

Operaciones militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Al Ministerio del Interior se le pidió la priorización inmediata de los proyectos para la adquisición de drones y tecnología antidrones que permitan rastrear, identificar y neutralizar los ataques que se han venido registrando entre el centro y sur del Cesar”, indicó la Gobernación.

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Por su parte, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan dispuso de $6.000 millones para conformar una bolsa común destinada a implementar de manera inmediata herramientas tecnológicas en los municipios más golpeados por las acciones de grupos armados.

“La gobernadora dispuso de $6.000 millones para una bolsa común que permita implementar de inmediato tecnología para combatir la criminalidad en los municipios que a la fecha registran mayor afectación por ataques de grupos armados”, precisó la Gobernación.

Las decisiones tendrán un primer plazo de evaluación. Según lo anunciado tras la reunión, De la Espriella hará un nuevo seguimiento de la situación dentro de dos semanas.