Emergencia en Buenaventura: el 70% de la población no cuenta con suministro de agua

Este 10 de junio, una tubería madre de 39 pulgadas en Buenaventura presentó una ruptura en el Km 22 + 500, lo que ha dejado al 70% de la población sin el suministro de agua.

A casi una semana del hecho, gran parte de la ciudadanía todavía no cuenta con el servicio, lo que ha causado que gran parte de la población estudiantil reciba clases bajo la modalidad virtual como parte de las medidas de prevención.

Por la situación, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB), en su comunicado oficial, ha dado a conocer la ruta de emergencia ante el incidente, en el que se declaró la figura de emergencia interna, mediante el Acta No. 030 del 09 de junio de 2026, la cual permite agilizar los procesos de contratación inmediata.

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Inicialmente se activó un plan de contingencia con nueve carrotanques con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y la Armada Nacional, en la que se distribuirá agua mediante estos vehículos, priorizando algunas zonas como centros asistenciales e instituciones educativas.

Sin embargo, para hoy, 16 de junio, y mañana 17, se activaron once carrotanques adicionales con asistencia de la UNGRD, con el propósito de ampliar la cobertura a los sectores más afectados.

Sobre los tiempos de reparación todavía no se tiene una fecha exacta, pero en su comunicado la SAAAB ha declarado que “ya se vienen adelantando todas las gestiones técnicas y administrativas pertinentes; sin embargo, se entregará en el próximo comunicado el tiempo que se llevará la culminación de esta reparación“.

Se recuerda a la comunidad que existen puntos de abastecimiento comunitario para consumo y alimentación que se pueden encontrar en las zonas de: Ciudadela Colinas de Comfamar, Turbay Ayala, Puente del Pailón y Citronela.

Debido a la magnitud del siniestro, se requirió la presencia de maquinaria amarilla que sea capaz de intervenir en el lugar de manera segura durante la contingencia.

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Por otro lado, para este 16 de junio se tiene previsto que el servicio de agua se preste por bloques con el objetivo de aumentar la cobertura en temporada de sequía; la programación queda de la siguiente forma:

Primer Bloque (11:00 a.m. a 3:00 p.m.): Matías Mulumba, Libertad y Campiña, (Moto Locura).

Matías Mulumba, Libertad y Campiña, (Moto Locura). Segundo Bloque (3:00 p.m. a 7:00 p.m.): Dignidad (destapada y pavimentada), Nueva Frontera y Ventorrillo.

Dignidad (destapada y pavimentada), Nueva Frontera y Ventorrillo. Tercer Bloque (7:00 p.m. a 12:00 a.m.): Nueva Floresta, Nuevo Amanecer y Vista Hermosa.

En su comunicado, la SAAAB hace una invitación “a los usuarios, hogares, clínicas, hospitales, sector comercio, para que extremen las medidas de racionalización del agua que tengan actualmente en reserva, mientras superamos esta emergencia”.