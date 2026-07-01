“No puedo trabajar porque debo cuidar a mi mamá las 24 horas”: el drama de un hombre que pide ayuda a su EPS en Cesar

A sus 53 años, Luis Carlos Mejía ve cada vez más difícil seguir cuidando a su madre, una mujer de 97 años que padece demencia senil y requiere atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. Lastimosamente, todos sus hermanos se desligaron prematuramente de la responsabilidad y ha sido él quien se ha encargado de todas las atenciones de la mujer que le dio la vida.

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SEMANA habló con Mejía para conocer la historia de un hombre que está atravesando un complejo momento, ya que no solo enfrenta la vicisitud del cuidado de su madre, sino también la pérdida de dos hijos, uno mientras militaba en el Ejército y otro en el vientre de su pareja.

“Yo estaba en Chile, yo era jefe de personal en una empresa importante, tenía comodidades, tenía cómo surtirle a ella (su madre), apoyarle económicamente, pero el cuidado que le estaban dando no es el que ella se merece, entonces decidí devolverme para Colombia”, explicó Luis Carlos.

El problema, según cuenta, es que, al dedicar las 24 horas del día al cuidado de su progenitora, no hay manera de que pueda desarrollar alguna labor que le dé un rédito y así poder sostenerse él y su familia. “Yo soy fabricante de muebles, pero si yo no puedo trabajar, necesito ayuda, o si no, no veo de qué otra manera yo pueda avanzar”.

Por esta razón, su petición es que “a través de la EPS Proteger (antigua Cajacopi) me pueda conseguir una enfermera o un cuidador, alguien que me pueda a mí dar la manera de yo trabajar. O si es posible que algún empresario o alguien se ponga la mano en el corazón y diga: ‘Nosotros le vamos a poder colaborar con una enfermera un par de meses mientras usted se estabiliza’”.

La razón por la que tiene que estar junto a ella todo el día es porque “ella se sostenía en un caminador, pero entonces perdió la proporcionalidad de las cosas (por su enfermedad). Antes ponía sus dos manitos a cada lado del caminador y se paraba; estaba unos segundos y se volvía a sentar, pero como ya perdió esa capacidad, pone las dos manos para el mismo lado del caminador. Un día se paró y se dio una vuelta que le partió la ceja”.

Además, la situación ha sido compleja porque no ha sido el único momento duro a nivel familiar en el último año.

“Hace nueve meses mi hijo apareció muerto en el Ejército; incluso tuve una controversia con el presidente. Además, estábamos con mi señora esperando un bebé y poco más de un mes lo perdimos. Tenía un embarazo complicado y la EPS, en vez de ordenarle la cirugía en Valledupar, la remitió para Barranquilla y cuando llegó allá, la bebé iba sin líquido, ya iba muerta”, comentó Mejía.

¿Dónde se puede contactar con Luis Carlos Mejía?

El hombre es muy activo en redes sociales, principalmente en X, donde lo puede encontrar como @luiscarlosmeji7. En esa cuenta, tiene una línea política y una posición personal muy marcada; sin embargo, quiso hacer hincapié en que “mi realidad es que yo soy un obrero que vive de su trabajo. Yo no tengo bienes, no tengo nada, pero tengo una madre por la que doy mi vida. Muchas veces utilizan esas cosas mediáticas para atacar políticamente, pero me estoy sintiendo superado, por eso estoy tocando todas las puertas a ver de qué manera alguien me puede ayudar”.