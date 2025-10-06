Destapan extraño detalle de la muerte de soldado al que Petro se ha referido varias veces: habló su papá y contó todo

El caso del soldado Carlos José Mejía se ha robado la atención en los últimos días por los pronunciamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, el mandatario aseguró que el suicidio del uniformado fue motivado, supuestamente, por temas amorosos.

Luis Carlos Mejía, papá de la víctima, habló por primera vez de manera extendida acerca de lo que pasó con su hijo, explicó lo que le han dicho y se refirió a un extraño detalle.

Luis Carlos Mejía, papá del soldado que supuestamente se suicidó en los últimos días. | Foto: X: @luiscarlosmeji7

En diálogo con la emisora Blu Radio, el hombre aseguró que hasta el momento del Ejército solo le han mencionado que todo está siendo investigado. Sin embargo, sostuvo que un compañero de su hijo le relató cómo habría ocurrido todo.

Ese día, el soldado se encontraba en el municipio de Pailitas, en el departamento de Cesar. La noche anterior había estado de guardia y, ya en la mañana, estaba junto a otros compañeros.

“Me dicen que salió de guardia, se quedó con los cursos mamando gallo y estuvo un rato. Después le pidió permiso al militar que estaba a cargo, dijo ‘me retiro al baño’”, detalló el papá.

Es allí donde aparece el extraño detalle: “Al rato escucharon la ráfaga de tiros”. Al parecer, fue en ese momento en el que Carlos Felipe se quitó la vida, ya que cuando se acercaron a ver qué había pasado, se encontraron con la triste y dolorosa escena.

Desde el Ejército se ha dicho que todo está siendo materia de investigación. | Foto: Francisco Calderón

“Yo nunca he manipulado armas, pero dicen que el fusil estaba en ráfagas y que se disparó, pero no tengo mayor claridad. (...) Ninguno tiene en sí claridad porque él estaba solo en ese momento”, agregó.

Luis Carlos dejó en claro que su hijo nunca expresó ideas de querer acabar con su vida, sino que siempre se mostró muy alegre. De hecho, pocos días antes del suceso, había visitado a la familia y les había dicho que estaba muy contento en el Ejército, que quería quedarse mucho tiempo allí.

Sobre el extraño detalle de la ráfaga de tiros, el progenitor del soldado afirmó que esto les genera muchas más dudas de cómo ocurrió todo. “Con esto se empiezan a hacer cantidad de conjeturas”, señaló.

“¿Cómo una persona que se suicida le da para dispararse varias veces?”, se preguntó.

A esto, además, se suma que no sería cierta la versión del presidente Petro sobre que el uniformado se quitó la vida por temas amorosos con una mujer. El papá indicó que no tiene ningún conocimiento de que su hijo tuviera una novia en estos momentos,

Por lo mismo, cuestionó al jefe de Estado por “caricaturizar” el caso de su familiar.