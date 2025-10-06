Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

Luis Carlos Mejía, el papá del soldado Carlos José Mejía, quien supuestamente se suicidó en los últimos días, habló nuevamente de la polémica que desató el presidente Gustavo Petro al afirmar que el uniformado se había quitado la vida por una relación amorosa.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el ciudadano explicó que el suceso con su hijo fue el pasado miércoles, 1 de octubre, hacia las 9:00 de la mañana. Pocos días antes, el soldado había tenido un permiso y visitó a la familia.

“Vino contento y haciendo planes, dijo que se quería quedar en el Ejército porque estaba super entusiasmado”, comentó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

Luis Carlos indicó que Carlos José prestaba servicio en el batallón que queda en el municipio de Aguachica, en Cesar. Por lo mismo, el día del supuesto suicidio se encontraba en zona rural del municipio de Pailitas.

El hombre señaló que todavía no tienen una información oficial de qué fue lo que pasó, pero logró hablar con uno de los compañeros de su hijo y este le contó lo que habría sucedido.

“Me dicen que salió de guardia, se quedó con los cursos mamando gallo y estuvo un rato. Después le pidió permiso al militar que estaba a cargo, dijo ‘me retiro al baño’ y al rato escucharon la ráfaga de tiros”, relató.

Al papá de la víctima le aseguraron que el fusil se encontraba en ráfagas en el momento en el que el uniformado, al parecer, se disparó. “No tengo claridad en este momento, nadie la tiene porque él estaba solo”, manifestó.

Sobre la versión del presidente Petro, quien dijo que Carlos José se había quitado la vida por una relación con una mujer, Luis Carlos sostuvo que ni él ni su familia entiende de dónde sacó el mandatario esto.

“Mi hijo nunca presentó un trauma de que quisiera autolesionarse o que tuviera un cuadro de depresión. Era un muchacho normal como cualquier otro”, dijo.

Luis Carlos Mejía, papá del soldado que supuestamente se suicidó en los últimos días. | Foto: X: @luiscarlosmeji7

El papá de la víctima afirmó que no sabe si su hijo en estos momentos tenía alguna novia, pues le conocía relaciones anteriores. “Nosotros no tenemos conocimiento de que exista esa novia que dice el presidente”, manifestó.

De igual manera, precisó que su familiar nunca le confesó si en estos momentos estaba sufriendo por amor, tal y como dijo Petro. No obstante, reveló que hace unos cuatro meses él tenía una relación y, desafortunadamente, perdió una bebé.

“Nosotros conjeturamos y decimos que pudo haber sido esto, pero él en ningún momento mostró algún indicio. (...) A nosotros nos cuesta creer que él se suicidara”, agregó.

Por todo ello, Luis Carlos cuestionó duramente al jefe de Estado por “caricaturizar” el caso de su hijo. “¿Él es más hombre que mi hijo? ¿Qué lo lleva a él a ridiculizar la muerte de mi hijo?“, criticó.

En un principio, cuando no tenía muy en claro lo que Petro había manifestado, le pareció un buen gesto porque pensó que se estaba solidarizando, pero después leyó todos los mensajes y su perspectiva cambió.

En ese sentido, remarcó que nunca lo invitó a su casa, tal y como el propio mandatario dijo en una alocución. “Presidente, no mienta y déjenos tranquilos. Yo jamás he invitado a ese señor a mi casa”, apuntó.

Por último, negó que su hijo tuviera problemas económicos que lo llevaran a la decisión de acabar con su vida.