Nación

“No lo quiero ver en mi casa”: padre de soldado fallecido envía contundente mensaje a Gustavo Petro

El presidente colombiano fue criticado por la forma en que se refirió a la muerte del uniformado.

Redacción Nación
4 de octubre de 2025, 2:44 a. m.
El padre del soldado se pronunció tras el discurso de Gustavo Petro en Ibagué
El padre del soldado se pronunció tras el discurso de Gustavo Petro en Ibagué | Foto: X/@luiscarlosmeji7

Luis Carlos Mejía Acuña, padre de soldado colombiano que falleció en los últimos días, se pronunció tras declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“En nombre de su alma, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”, comenzó diciendo el padre del uniformado Carlos José Mejía.

“A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa porque no necesito nada de usted, no necesito nada de su gobierno”, aseveró el padre del soldado.

“Respete nuestro dolor, y no lo quiero ver por mi casa, le agradezco que se mantenga alejado de nuestra familia y de nuestro duelo”, agregó Mejía acuña en el video compartido en la red social X.

El señor Luis Carlos Mejía publicó el video después del sepelio de su hijo. En el clip aseguró que lo que menos quiere es que se aprovechen de la lamentable noticia para ser usada con fines políticos en el país.

“Mi hijo puede que no tuviera un televisor, que no tuviera un cuarto para él solo, que no usara ropa de marca, que no tuviera zapato fino, pudo haber tenido muchas carencias, pero le puedo garantizar, presidente, que si alguna cosa no le faltó a mi hijo fue amor, porque se creó una familia humilde, pero en una familia honesta”, dijo.

Contexto: “Indolente”: le caen a Petro por mensaje sobre muerte de un soldado y, tras la ola de críticas, publicó otro ‘post’

La reacción a la muerte del joven miembro del Ejército colombiano fue publicada por el presidente colombiano y desató una ola de críticas.

“Este mensaje tiene 180.000 vistas y es usado para la política de la extrema derecha, que siempre se basa en la mentira. Lamento la muerte del soldado Carlos José Mejía, pero nadie debe manipular los hechos de su muerte”, dijo Petro haciendo referencia al lamentable hecho.

“No cayó en combate. Quizá falló la educación, quizá falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía se suicidó, según la Fiscalía 19. Dejó una nota a su señora madre. Acompaño a su padre en su dolor y reflexión”, agregó el jefe de Estado.

El presidente señaló que, tiempo atrás, promovió una discusión en el Congreso acerca del elevado número de suicidios dentro de las Fuerzas Armadas, una problemática que, en aquel entonces, ocasionaba más muertes que las registradas en los enfrentamientos contra las Farc.

Después, durante su discurso en la plaza de Bolívar de la ciudad de Ibagué, este 3 de octubre, el mandatario volvió a referirse al caso del fallecimiento del soldado, y aseguró que había “quedado” de ir a la casa de sus familiares para visitarlos.

El padre del soldado había publicado un primer mensaje de agradecimiento tras dar a conocer el fallecimiento de su hijo.

“Agradezco a todos por sus mensajes de aliento y condolencias por la muerte de mi hijo, Carlos José. En nombre de mi familia, de corazón, les decimos gracias. Solo pido a Dios me brinde las fuerzas para superar este momento tan duro”, expresó Mejía Acuña.

