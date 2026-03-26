Reapareció soldado colombiano en Israel que enfrentó a Gustavo Petro: publicó nuevo video con aguda crítica; “tenemos que hablar”

Hace varios meses, un soldado colombiano en Israel se hizo viral en las redes sociales luego de que enfrentara con dureza al presidente Gustavo Petro sobre los comentarios que había lanzado sobre el conflicto en Oriente Medio.

Se trata del uniformado Brian Cortés, quien en un video le dijo a Petro “no sea sapo”, pidiéndole que se concentrara en resolver los problemas que aquejan al país por encima de los conflictos internacionales.

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Ahora reapareció con otro video que publicó en sus redes sociales, en el que habló sobre el accidente aéreo del avión Hércules, el cual dejó 69 uniformados muertos en Putumayo.

“Tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Putumayo. Me refiero al avión C-130 que se ha estrellado y que ha costado la vida de decenas de soldados. La verdad es que quiero comenzar esto diciendo que mi más sentido pésame para todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos. Sé qué se siente. No es fácil”, expresó.

Además, indicó: “Este error se pudo haber evitado y sí, se pudo haber evitado por más que fuese un avión de los años ochenta. Por más que el avión fuese de los años ochenta, es una máquina. Cualquier máquina puede ser eterna si se hacen las reparaciones correctas y los servicios adecuados en los momentos indicados”.

“Si el avión no estaba apto para servicio, no debieron permitirle volar. Aquí hay una de dos. O sabían que el avión no estaba apto y le permitieron volar, o no sabían que el avión no estaba apto. En cualquiera de los dos casos es gravísimo, es inconcebible, porque no estamos hablando de cualquier cosita. Un avión es como un barco, son maquinarias muy, muy costosas. Yo personalmente estoy encargado del escuadrón de mecánica de rescate”, recalcó.

Sumado a ello, en el video el soldado colombiano Brian Cortés expresó que en el caso del accidente del avión Hércules “hay culpables”.

“Aquí, alguien tiene que responder por todas esas vidas que se perdieron. Porque un perdón, lo siento, no es suficiente. Les recuerdo que no es la primera vez que un accidente que se pudo haber evitado sucede en Colombia”, subrayó.

Y concluyó: “Les recuerdo el helicóptero con los dos soldados que se cayeron con la bandera. Esto está sucediendo y el culpable no es el Gobierno, porque esto no es de un día para otro. Aquí el culpable no es el Gobierno, sino el mismo Ejército colombiano”.

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Finalmente, sobre ese accidente el presidente de la República, Gustavo Petro, expidió un decreto en el que ordenó tres días de duelo nacional y envió un mensaje de condolencias a los familiares de los soldados que murieron.