Política

Reapareció soldado colombiano en Israel que enfrentó a Gustavo Petro: publicó nuevo video con aguda crítica; “tenemos que hablar”

El uniformado habló con dureza del accidente aéreo del avión Hércules, el cual calificó como “gravísimo”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 1:14 p. m.
El soldado colombiano en Israel, Brian Cortés, reapareció con aguda crítica por el accidente aéreo que dejó 69 uniformados muertos.
El soldado colombiano en Israel, Brian Cortés, reapareció con aguda crítica por el accidente aéreo que dejó 69 uniformados muertos. Foto: Foto Presidencia y foto tomada de la transmisión de SEMANA entrevista al soldado del 15 de octubre

Hace varios meses, un soldado colombiano en Israel se hizo viral en las redes sociales luego de que enfrentara con dureza al presidente Gustavo Petro sobre los comentarios que había lanzado sobre el conflicto en Oriente Medio.

Se trata del uniformado Brian Cortés, quien en un video le dijo a Petro “no sea sapo”, pidiéndole que se concentrara en resolver los problemas que aquejan al país por encima de los conflictos internacionales.

Gobierno Petro subió los salarios de empleados públicos: será retroactivo y estos son los beneficiados

Ahora reapareció con otro video que publicó en sus redes sociales, en el que habló sobre el accidente aéreo del avión Hércules, el cual dejó 69 uniformados muertos en Putumayo.

“Tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Putumayo. Me refiero al avión C-130 que se ha estrellado y que ha costado la vida de decenas de soldados. La verdad es que quiero comenzar esto diciendo que mi más sentido pésame para todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos. Sé qué se siente. No es fácil”, expresó.

Política

Nueva tarjeta presidencial: la estrategia de la Registraduría contra la desinformación electoral

Política

Viceministro de la Igualdad, a responder por fotografía íntima que envió a subalterna

Política

Claudia López recibirá millonaria cifra de dinero por reposición de votos: más del doble que Paloma Valencia

Política

Coronel Soler lanza alerta sobre la JEP: “La presunción de inocencia está rota para miembros de la Fuerza Pública”

Política

Comandante del Ejército anunció que los cuerpos de los 69 uniformados fallecidos en accidente en Putumayo están siendo trasladados

Política

Gustavo Petro sorprendió con drástica decisión sobre su cuenta personal de X: la medida afecta polémicos mensajes del presidente

Política

Gobierno nacional expidió decreto que crea bonificación especial para docentes tras acuerdos con Fecode

El Debate

“Lo que fue, fue”: Dumek Turbay se resigna con Gustavo Petro y anuncia lo nuevo para Cartagena

Nación

Le caen a Petro por supuesta actitud machista en pleno consejo de ministros: “Desde que llegó ha tenido ese comportamiento”

Macroeconomía

Gustavo Petro dice que comprar vivienda en Colombia es de “pendejos”: le llueven críticas por haber acabado Mi Casa Ya

Además, indicó: “Este error se pudo haber evitado y sí, se pudo haber evitado por más que fuese un avión de los años ochenta. Por más que el avión fuese de los años ochenta, es una máquina. Cualquier máquina puede ser eterna si se hacen las reparaciones correctas y los servicios adecuados en los momentos indicados”.

“Si el avión no estaba apto para servicio, no debieron permitirle volar. Aquí hay una de dos. O sabían que el avión no estaba apto y le permitieron volar, o no sabían que el avión no estaba apto. En cualquiera de los dos casos es gravísimo, es inconcebible, porque no estamos hablando de cualquier cosita. Un avión es como un barco, son maquinarias muy, muy costosas. Yo personalmente estoy encargado del escuadrón de mecánica de rescate”, recalcó.

Sumado a ello, en el video el soldado colombiano Brian Cortés expresó que en el caso del accidente del avión Hércules “hay culpables”.

“Aquí, alguien tiene que responder por todas esas vidas que se perdieron. Porque un perdón, lo siento, no es suficiente. Les recuerdo que no es la primera vez que un accidente que se pudo haber evitado sucede en Colombia”, subrayó.

Y concluyó: “Les recuerdo el helicóptero con los dos soldados que se cayeron con la bandera. Esto está sucediendo y el culpable no es el Gobierno, porque esto no es de un día para otro. Aquí el culpable no es el Gobierno, sino el mismo Ejército colombiano”.

Gustavo Petro sorprendió con drástica decisión sobre su cuenta personal de X: la medida afecta polémicos mensajes del presidente

Finalmente, sobre ese accidente el presidente de la República, Gustavo Petro, expidió un decreto en el que ordenó tres días de duelo nacional y envió un mensaje de condolencias a los familiares de los soldados que murieron.