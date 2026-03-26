Política

Gustavo Petro sorprendió con drástica decisión sobre su cuenta personal de X: la medida afecta polémicos mensajes del presidente

La situación llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 9:32 a. m.
Le llueven críticas al presidente Gustavo Petro por medida que afecta varios mensajes que publicó en su cuenta personal de X.
Le llueven críticas al presidente Gustavo Petro por medida que afecta varios mensajes que publicó en su cuenta personal de X. Foto: Presidencia / Adobe Stock

No pasó desapercibida en las redes sociales una medida que adoptó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su cuenta personal de X.

La situación se evidenció en unos mensajes puntuales que publicó en esa plataforma el mandatario colombiano y los cuales desataron una fuerte polémica en el país.

Gustavo Petro dice que comprar vivienda en Colombia es de “pendejos”: le llueven críticas por haber acabado ‘Mi casa ya’

Por ejemplo, en uno de los mensajes, el jefe de Estado deshabilitó la opción que tiene X de comentar, en el post el mandatario expresó: “Cada vez que nos alejamos de la ciencia caemos en fascismos; cada vez que acogemos la ciencia y la razón nos acercamos a los progresismos”. En la parte baja del mensaje aparece que “solo algunas cuentas pueden responder”.

Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios.
Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios. Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios.

Pero lo particular es que en otras publicaciones recientes de Gustavo Petro, sí se puede hacer comentarios, como en el mensaje en el que manifestó: “Así le cumplo a Buenaventura. Inversión de 87.000 millones para el primer buque hospital hecho en Colombia. Recorrerá todos los municipios del litoral pacífico llevando salud permanentemente”.

Política

Gobierno nacional expidió decreto que crea bonificación especial para docentes tras acuerdos con Fecode

Política

Abelardo de la Espriella dice que María Fernanda Cabal respaldaría su candidatura

Política

Cielo Rusinque deja la SIC; el Gobierno aceptó su renuncia tras decisión del Consejo de Estado; Diego Solano quedará encargado

Política

Abelardo de la Espriella sorprende y dice, en vivo, lo que hará con su sueldo si se convierte en presidente: “No lo quiero”

Política

¿Paloma o Abelardo? Partido Conservador tomará crucial decisión de cara a las presidenciales

Política

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a responder en Congreso por accidente del avión Hércules en Putumayo

Política

“Ratifico mi inocencia”: Ciro Ramírez responde a condena de 23 años de cárcel por caso de corrupción

Macroeconomía

Gustavo Petro dice que comprar vivienda en Colombia es de “pendejos”: le llueven críticas por haber acabado Mi Casa Ya

Nación

Nuevo escándalo en el Gobierno Petro: se usaron $31 billones de pesos en contratos a dedo. Advierten fines electorales

Política

Tensión en Ecopetrol: Gustavo Petro señala a “parte” del principal sindicato de aliarse con corruptos

Mensaje del presidente Gustavo Petro sin restricción para comentarios.
Mensaje del presidente Gustavo Petro sin restricción para comentarios. Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro sin restricción para comentarios.

Sin embargo, la situación se repite en otro mensaje que publicó, en el cual no permite hacer comentarios a los usuarios de X.

En ese post que está restringido, el jefe de Estado hizo referencia a la controversia que estalló en el país por la tragedia que sacudió a Putumayo, con el accidente de un avión Hércules, en el que perdieron la vida 69 uniformados y más de 50 personas resultados heridas.

“Don Francisco, le preguntó, ¿usted ha escuchado cuántas veces ha caído la ley de financiamiento del Estado, en el Congreso? ¿Cuántas veces la Corte Constitucional ha tumbado impuestos a los más ricos y emergencias?”, anotó el mandatario colombiano.

Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios.
Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios. Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios.

Y agregó: “¿Qué sector político ha saboteado el que el Estado tenga presupuestos apropiados solo por odio político? Según el general Silva, se hicieron los mantenimientos adecuados, lo investigaremos a fondo, pero no olvide quién quiere quitarle capacidades financieras al Gobierno”.

Nuevo escándalo en el Gobierno Petro: se usaron $31 billones de pesos en contratos a dedo. Advierten fines electorales

Esta particular situación que se ha registrado en la cuenta personal de X de Gustavo Petro ha generado una discusión sobre las restricciones a los comentarios, pues se cuestiona que ese hecho iría en contra de la posibilidad de debatir sobre temas que impactan en el país.