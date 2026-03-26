Gustavo Petro sorprendió con drástica decisión sobre su cuenta personal de X: la medida afecta polémicos mensajes del presidente

No pasó desapercibida en las redes sociales una medida que adoptó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su cuenta personal de X.

La situación se evidenció en unos mensajes puntuales que publicó en esa plataforma el mandatario colombiano y los cuales desataron una fuerte polémica en el país.

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Por ejemplo, en uno de los mensajes, el jefe de Estado deshabilitó la opción que tiene X de comentar, en el post el mandatario expresó: “Cada vez que nos alejamos de la ciencia caemos en fascismos; cada vez que acogemos la ciencia y la razón nos acercamos a los progresismos”. En la parte baja del mensaje aparece que “solo algunas cuentas pueden responder”.

Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios. Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios.

Pero lo particular es que en otras publicaciones recientes de Gustavo Petro, sí se puede hacer comentarios, como en el mensaje en el que manifestó: “Así le cumplo a Buenaventura. Inversión de 87.000 millones para el primer buque hospital hecho en Colombia. Recorrerá todos los municipios del litoral pacífico llevando salud permanentemente”.

Mensaje del presidente Gustavo Petro sin restricción para comentarios. Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro sin restricción para comentarios.

Sin embargo, la situación se repite en otro mensaje que publicó, en el cual no permite hacer comentarios a los usuarios de X.

En ese post que está restringido, el jefe de Estado hizo referencia a la controversia que estalló en el país por la tragedia que sacudió a Putumayo, con el accidente de un avión Hércules, en el que perdieron la vida 69 uniformados y más de 50 personas resultados heridas.

“Don Francisco, le preguntó, ¿usted ha escuchado cuántas veces ha caído la ley de financiamiento del Estado, en el Congreso? ¿Cuántas veces la Corte Constitucional ha tumbado impuestos a los más ricos y emergencias?”, anotó el mandatario colombiano.

Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios. Foto: Mensaje del presidente Gustavo Petro con restricción para comentarios.

Y agregó: “¿Qué sector político ha saboteado el que el Estado tenga presupuestos apropiados solo por odio político? Según el general Silva, se hicieron los mantenimientos adecuados, lo investigaremos a fondo, pero no olvide quién quiere quitarle capacidades financieras al Gobierno”.

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Esta particular situación que se ha registrado en la cuenta personal de X de Gustavo Petro ha generado una discusión sobre las restricciones a los comentarios, pues se cuestiona que ese hecho iría en contra de la posibilidad de debatir sobre temas que impactan en el país.