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Nuevo escándalo en el Gobierno Petro: se usaron $31 billones de pesos en contratos a dedo. Advierten fines electorales

La investigación, publicada por El Tiempo, asegura que el dinero se entregó a juntas comunales, cabildos y resguardos.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 7:54 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Una investigación del diario El Tiempo ha generado reacciones de indignación y preocupación. Según el diario, “en los contratos directos con asociaciones público-populares, la figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro —que tumbó la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia que debe regir la contratación pública—, el Gobierno gastó más de 31 billones de pesos”.

El Tiempo envió un derecho de petición a Colombia Compra Eficiente y en la respuesta quedó claro el uso que le ha dado el Gobierno a esa figura. Así las cosas, durante esta administración se han firmado “80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos y resguardos. Estas organizaciones, en muchos casos, representan la base política y electoral del Pacto Histórico, el partido oficialista”, sostiene el informe.

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El senador Jorge Enrique Robledo reaccionó: “¡Gobierno de Petro se gastó $31 billones en contratos a dedo!, contratos que inducen a la corrupción y que su Gobierno le autorizó en su ley de Plan Nacional de Desarrollo. Pero norma que luego le tumbó por ilegal la Corte Constitucional”.

“La deuda del sector salud es de 30 billones. El Gobierno prefirió darle 31 billones a dedo a ‘asociaciones populares’ pensando en elecciones. Prioridades…”, escribió Luis Ángel Gómez. “Con razón la plata no alcanza, contratación directa con asociaciones que ya la Corte tumbó en febrero pasado. Todos los recursos pensados para elecciones”, agregó.

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El Tiempo aseguró que, pese a que la Corte había tumbado esta posibilidad de contratación, “el Ejecutivo invirtió más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos; más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal; y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas (nombre que aparece desagregado de los cabildos)”.

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El diario agregó que: “de los 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309, por 4,7 billones, aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, apenas 165, por 137.000 millones; de los consejos comunitarios, poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones; de las juntas de acción comunal, 539, por 22.000 millones; de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones; y de los resguardos, 214, por 448.000 millones”.

La revelación del diario El Tiempo se da en momentos en que existen duras críticas por la intervención del presidente Petro en política y en medio de la agitada campaña presidencial en este 2026. El primer mandatario, además, ha cuestionado el papel de los organismos electorales y del sistema de medición de resultados. Los organismos de control y muchos líderes del país han llamado la atención sobre estos asuntos que, a su juicio, erosionan la democracia.