Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes latinoamericanos: esta fue su posición

CB Global Data reveló el más reciente ranking sobre la popularidad de los presidentes latinoamericanos durante el mes de marzo. El presidente Gustavo Petro aparece un poco más abajo de la mitad de la tabla.

Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

Los tres mandatarios más valorados en este escalafón son Claudia Sheinbaum, de México, que encabeza la medición con un 72,3 % de imagen positiva. En el segundo puesto aparece el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, con un 71,8 %. Y el podio lo completa Luis Abinader, de República Dominicana, que tiene un 58,7 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, es decir, los mandatarios que tienen menor imagen positiva frente a sus ciudadanos son: José María Balcázar, presidente de Perú, que está en el último lugar con una aprobación del 25,2 %; Delcy Rodríguez, quien reemplazó a Nicolás Maduro en Venezuela, tiene una imagen positiva del 26,4 %; y un poco más arriba está Daniel Noboa, de Ecuador, con un 33,5 % de aprobación.

Esta es la primera parte de la tabla del ranking. Foto: CB Consultora Opinión Pública

El presidente Gustavo Petro aparece en el puesto número 12 de 18 que tiene el ranking, se encuentra a tan solo una casilla de estar en la calificación de “los 6 peores”. El mandatario tiene una aprobación del 39.7 % y una desaprobación del 57,2 %.

Los datos se discriminan de la siguiente manera:

Imagen muy buena: 15,5 %

Imagen buena: 24,2 %

Imagen mala: 24,7 %

Imagen muy mala: 32,5 %

Esta es la segunda parte del ranking en la que se ven a los presidentes peor calificados. Foto: CB Consultora Opinión Pública

En comparación con el ranking del mes de febrero, el jefe de Estado colombiano subió un punto en su aprobación, ya que en ese momento se ubicó en 38,3 %.

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Por otra parte, el presidente que registra el mayor crecimiento frente a cómo lo perciben sus ciudadanos es Luis Abinader, que subió 3,9 puntos porcentuales. En contraste, Javier Milei, mandatario de Argentina, es quien tiene la mayor caída en el ranking, tuvo una disminución de 4,5 puntos porcentuales.