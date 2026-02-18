Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

Países latinoamericanos recientemente han tenido que vivir momentos de agitación y tensiones diplomáticas, lo que ha llevado a que diferentes ciudadanos tengan opiniones positivas o negativas sobre cada uno de los Estados.
CB Global Data ha hecho una publicación reciente en la que se presenta un conglomerado de calificaciones porcentuales de impresión positiva o negativa de cada mandatario.
Hay que recordar que países como Venezuela y Colombia recientemente tuvieron tensiones con el Gobierno de Estados Unidos, lo que también puede influir en ciertas percepciones, bien sean a favor o en contra.
Ranking de presidentes latinoamericanos
- Primer lugar: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 72,6 % positivo, 24,8 % negativo y un 2,6 % que no sabe.
- Segundo lugar: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con 68,5 % positivo, 29,9 % negativo y un 1,6 % que no sabe.
- Tercer lugar: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con 62,1 % positivo, 35,1 % negativo y un 2,8 % que no sabe.
- Cuarto lugar: Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con 54,8 % positivo, 41,1 % negativo y un 4,1 % que no sabe.
- Quinto lugar: Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, con 53,2 % positivo, 43,3 % negativo y un 3,5 % que no sabe.
- Sexto lugar: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con 49,2 % positivo, 47,5 % negativo y un 3,3 % que no sabe.
Hasta aquí van los presidentes considerados como los seis mejores, según la información del ranking.
- Séptimo lugar: Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con 48,8 % positivo, 46,3 % negativo y un 4,9 % que no sabe.
- Octavo lugar: Javier Milei, presidente de Argentina, con 46,8 % positivo, 51,7 % negativo y un 1,5 % que no sabe.
- Noveno lugar: Nasry Asfura, presidente de Honduras, con 43,4 % positivo, 50,4 % negativo y un 6,2 % que no sabe.
- Décimo lugar: Gabriel Boric, presidente de Chile, con 43,2 % positivo, 53,0 % negativo y un 3,8 % que no sabe.
- Undécimo lugar: Santiago Peña, presidente de Paraguay, con 42,9 % positivo, 55,3 % negativo y un 1,8 % que no sabe.
- Duodécimo lugar: Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, con 40,7 % positivo, 56,5 % negativo y un 2,8 % que no sabe.
Hasta aquí los que se consideran como de porcentajes regulares.
- Decimotercer lugar: Gustavo Petro, presidente de Colombia, con 38,3 % positivo, 58,0 % negativo y un 3,7 % que no sabe.
- Decimocuarto lugar: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con 36,8 % positivo, 59,8 % negativo y un 3,4 % que no sabe.
- Decimoquinto lugar: Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, con 34,9 % positivo, 60,3 % negativo y un 4,8 % que no sabe.
- Decimosexto lugar: José Jeri, presidente de Perú, con 32,8 % positivo, 58,3 % negativo y un 8,9 % que no sabe.
- Decimoséptimo lugar: José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con 31,6 % positivo, 64,7 % negativo y un 3,7 % que no sabe.
- Decimoctavo lugar: Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, con 23,7 % positivo, 72,7 % negativo y un 3,6 % que no sabe.
En este último apartado se ubican los seis mandatarios con menor favorabilidad, según el ranking.