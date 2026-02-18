Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

Países latinoamericanos recientemente han tenido que vivir momentos de agitación y tensiones diplomáticas, lo que ha llevado a que diferentes ciudadanos tengan opiniones positivas o negativas sobre cada uno de los Estados.

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

CB Global Data ha hecho una publicación reciente en la que se presenta un conglomerado de calificaciones porcentuales de impresión positiva o negativa de cada mandatario.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

Hay que recordar que países como Venezuela y Colombia recientemente tuvieron tensiones con el Gobierno de Estados Unidos, lo que también puede influir en ciertas percepciones, bien sean a favor o en contra.

Ranking de presidentes latinoamericanos

Primer lugar: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 72,6 % positivo , 24,8 % negativo y un 2,6 % que no sabe.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con , y un que no sabe. Segundo lugar: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con 68,5 % positivo , 29,9 % negativo y un 1,6 % que no sabe.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con , y un que no sabe. Tercer lugar: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con 62,1 % positivo , 35,1 % negativo y un 2,8 % que no sabe.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con , y un que no sabe. Cuarto lugar: Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con 54,8 % positivo , 41,1 % negativo y un 4,1 % que no sabe.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con , y un que no sabe. Quinto lugar: Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, con 53,2 % positivo , 43,3 % negativo y un 3,5 % que no sabe.

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, con , y un que no sabe. Sexto lugar: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con 49,2 % positivo, 47,5 % negativo y un 3,3 % que no sabe.

Hasta aquí van los presidentes considerados como los seis mejores, según la información del ranking.

Séptimo lugar: Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con 48,8 % positivo , 46,3 % negativo y un 4,9 % que no sabe.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con , y un que no sabe. Octavo lugar: Javier Milei, presidente de Argentina, con 46,8 % positivo , 51,7 % negativo y un 1,5 % que no sabe.

Javier Milei, presidente de Argentina, con , y un que no sabe. Noveno lugar: Nasry Asfura, presidente de Honduras, con 43,4 % positivo , 50,4 % negativo y un 6,2 % que no sabe.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, con , y un que no sabe. Décimo lugar: Gabriel Boric, presidente de Chile, con 43,2 % positivo , 53,0 % negativo y un 3,8 % que no sabe.

Gabriel Boric, presidente de Chile, con , y un que no sabe. Undécimo lugar: Santiago Peña, presidente de Paraguay, con 42,9 % positivo , 55,3 % negativo y un 1,8 % que no sabe.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, con , y un que no sabe. Duodécimo lugar: Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, con 40,7 % positivo, 56,5 % negativo y un 2,8 % que no sabe.

Hasta aquí los que se consideran como de porcentajes regulares.

Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes de Sudamérica

Decimotercer lugar: Gustavo Petro, presidente de Colombia, con 38,3 % positivo , 58,0 % negativo y un 3,7 % que no sabe.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, con , y un que no sabe. Decimocuarto lugar: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con 36,8 % positivo , 59,8 % negativo y un 3,4 % que no sabe.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con , y un que no sabe. Decimoquinto lugar: Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, con 34,9 % positivo , 60,3 % negativo y un 4,8 % que no sabe.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, con , y un que no sabe. Decimosexto lugar: José Jeri, presidente de Perú, con 32,8 % positivo , 58,3 % negativo y un 8,9 % que no sabe.

José Jeri, presidente de Perú, con , y un que no sabe. Decimoséptimo lugar: José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con 31,6 % positivo , 64,7 % negativo y un 3,7 % que no sabe.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con , y un que no sabe. Decimoctavo lugar: Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, con 23,7 % positivo, 72,7 % negativo y un 3,6 % que no sabe.

En este último apartado se ubican los seis mandatarios con menor favorabilidad, según el ranking.