Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Al mandatario colombiano no le fue bien en cuanto a aprobación y comparte posición cerca de Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 4:34 p. m.
Los presidentes de Ecuador, Brasil, Chile y Colombia se encuentran entre los ranqueados en la encuesta.
CB Consultora Opinión Pública, la entidad consultora enfocada en la investigación de la percepción pública, realizó un nuevo ranking de popularidad de presidentes de Suramérica en el mes de diciembre de 2025.

Los tres presidentes mejor valorados en el mes de diciembre de 2025 por sus ciudadanos son Javier Milei, de Argentina, quien encabeza el ranking con un 48,3 % de imagen positiva.

En segundo lugar se ubica Rodrigo Paz, de Bolivia, con un 47,6 %; y cierra el podio Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 47,1 % de aprobación.

Ranking de diciembre de 2025
En contraste, los mandatarios que registran los índices más bajos de aprobación en sus países son Nicolás Maduro, de Venezuela, quien ocupa la última posición con un 24,3 % de valoración positiva; seguido por Gustavo Petro, de Colombia, con un 34,9 %; y José Jerí, de Perú, que alcanza un nivel de respaldo del 37,2 %.

En relación con los cambios observados, el mandatario que evidenció el incremento más significativo en su valoración positiva fue José Jerí, de Perú, con una subida de 4,7 puntos porcentuales.

Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes de Sudamérica

Por el contrario, la variación negativa más pronunciada del período se registró en Rodrigo Paz, de Bolivia, quien experimentó una caída de 4,1 puntos en su índice de aprobación.

Más abajo en la tabla figuran Daniel Noboa (Ecuador), con aproximadamente 47,5 % y Gabriel Boric (Chile), con cerca de 40,4 %, lo que muestra que su apoyo ciudadano sigue siendo moderado.

Ranking de popularidad de presidentes de la región
En el extremo inferior del ranking se encuentran mandatarios con menores niveles de aprobación, como Gustavo Petro, con alrededor de 36,7 %, lo que indica una percepción más crítica por parte de la ciudadanía respecto a su gestión al término de 2025.

De hecho, el presidente colombiano se ha mantenido consistentemente en los niveles más bajos de aprobación entre los presidentes sudamericanos durante gran parte de 2025.

‘Ranking’ de popularidad de presidentes de Sudamérica: así le fue a Gustavo Petro, que se acerca cada vez más a Nicolás Maduro

Varias mediciones de CB Consultora lo ubicaron entre los últimos puestos del ranking, con cifras de aprobación que rondaban apenas un tercio de la población evaluando positivamente su gestión.

El ranking de aprobación de presidentes de Sudamérica de diciembre de 2025, elaborado por CB Consultora Opinión Pública, clasifica a los jefes de Estado de la región según la imagen positiva que tienen entre sus ciudadanos, lo cual refleja el nivel de apoyo interno y la percepción ciudadana sobre su gestión.

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, fue uno de los mandatarios que mostró resiliencia y alta aceptación durante varios trimestres de 2025, ubicándose con frecuencia en los primeros lugares del ranking regional, e incluso liderándolo en ciertos meses con cifras por encima del 50 %.

Javier Milei también tuvo períodos de fuerte aprobación, llegando a liderar la tabla en ciertos meses con valores de apoyo mostrando cerca del 53 % en junio de 2025, aunque su posición fue fluctuando a medida que avanzó el año.

