Elecciones en Perú: seguidores del candidato Roberto Sánchez se manifiestan contra un retorno del fujimorismo

Centenares de seguidores del candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, se manifestaron el sábado en Lima contra un regreso del fujimorismo cuando los resultados parciales dan una ligera ventaja a su rival de derecha, Keiko Fujimori.

Una semana después de la segunda vuelta y con un 98,5% del escrutinio realizado aún no se conoce el vencedor en un país profundamente dividido.

Roberto Sánchez propuso el viernes a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el bando de la candidata de derecha hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

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“Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, gritaba la multitud reunida en el centro de Lima antes de marchar detrás de una gran pancarta que proclamaba: “¡No al fraude!”.

“Aquí el ganador es el señor Roberto Sánchez y nosotros vamos a exigir a este jurado (nacional de elecciones, JNE, ndlr) que respete el voto popular, la voluntad del pueblo”, dijo a la AFP Daniel Cerron, maestro de escuela de 57 años.

Los manifestantes marcharon hasta la sede del JNE, protegida por un importante despliegue policial.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Foto: AFP

Con el 98,5% de las actas escrutadas desde el 7 de junio, Keiko Fujimori obtiene el 50,05% de los votos contra el 49,95% para Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el país con mano de hierro en la década de 1990 antes de ser condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Su hija aventaja a Sánchez por unas 18.500 votos en más de 18 millones contabilizados.

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El escrutinio está en su fase final con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales.

Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo no podría conocerse solo hasta dentro de dos semanas debido a la revisión de los recursos.

Keiko Fujimori viajó al exterior en medio del conteo de votos

Keiko Fujimori anunció el domingo un viaje fuera del país unos días en medio del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Fujimori acompaña así a una de sus hijas, Kyara, en un compromiso anterior a la votación. “Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, dijo la líder de Fuerza Popular en redes sociales.

La candidata destacó que se trata de “un viaje estrictamente familiar”. “Estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personero”, agregó.

Con información de AFP y Europa Press