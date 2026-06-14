Elecciones en Perú: Keiko Fujimori viaja al exterior en medio del conteo de votos de la segunda vuelta

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori ha anunciado que viajará fuera del país unos días en medio del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que por ahora goza de una ligerísima ventaja con respecto a su rival, Roberto Sánchez.

Fujimori acompaña así a una de sus hijas, Kyara, en un compromiso anterior a la votación. “Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, ha publicado la líder de Fuerza Popular en redes sociales.

La candidata ha destacado que se trata de “un viaje estrictamente familiar”. “Estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personero”, ha destacado.

Elecciones en Perú: rechazan recurso del candidato Roberto Sánchez para invalidar más de 2.000 mesas de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado que Fujimori ha logrado hasta el momento un 50,05% de los votos frente al 49,94% de Sánchez una vez escrutadas el 98,55% de las actas de la votación el pasado 7 de junio.

Los candidatos a la presidencia de Perú Keiko Fujimori y Roberto Sánchez después de conocer los resultados de este domingo, 7 de junio. Foto: AP

Abelardo de la Espriella respaldó la candidatura de Keiko Fujimori en Perú: “Ha sido una luchadora de la democracia”

Fujimori, que se distancia ligeramente de Sánchez tras haber conseguido recuperar, el pasado jueves, el liderazgo del conteo de votos en esta segunda ronda electoral, ha manifestado en declaraciones a los medios que su formación, “sea cual sea el ganador”, no solo está dispuesta a “dialogar” sino que es consciente de que deberá hacerlo de cara al próximo quinquenio.

“Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con Roberto Sánchez”, remarcó el pasado viernes la candidata de Fuerza Popular.

Por su parte, “ante la extrema estrechez del resultado electoral”, Sánchez ha invitado este sábado formalmente a su rival a reunirse con la máxima brevedad posible para “actuar conjuntamente en defensa de la transparencia y la confianza ciudadana”.

“Más allá de quién resulte finalmente ganador, la diferencia actual es tan reducida que el Perú merece que no quede ninguna duda sobre la voluntad expresada en las urnas. Por ello, propongo que solicitemos en conjunto una revisión exhaustiva y un reconteo de los votos en todas aquellas actas que la legislación permita revisar, con pleno respeto a las instituciones electorales y a las normas vigentes”, ha informado.

Con información de Europa Press