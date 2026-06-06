El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó este sábado un video en el que se observa una conversación que sostuvo, a través de una videollamada, con la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, quien se jugará sus últimas cartas este domingo, 7 de junio.

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“Keiko, como yo, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical y mañana vivirá una jornada decisiva para la democracia de la región. Al pueblo peruano le envío un saludo fraternal, con el deseo de que elija bien por la salud de su República y por el futuro de toda Latinoamérica”, manifestó De la Espriella en su publicación.

La conversación entre ambos candidatos presidenciales inició de manera cordial y con un claro apoyo del aspirante del movimiento Defensores de la Patria a Fujimori para que salga vencedora este domingo y pueda ponerle fin a la crisis política que enfrenta el país en los últimos 10 años.

“Ya es hora de que Perú tenga una presidenta de tus calidades, de tu patriotismo, de tu compromiso. Ha sido una luchadora de la democracia incansable, te quiero felicitar por eso”, le manifestó Abelardo de la Espriella después de un corto saludo en el que la llamó “querida presidenta”.

En medio de la conversación, que duró cerca de dos minutos y medio, Fujimori también resaltó el papel que está jugando el candidato presidencial en Colombia y lo felicitó por la “valentía” y la “lucha” de incursionar en la política.

“Es de valientes. En mi caso, yo porque vengo de familia, pero tú estás poniendo muchas cosas en riesgo y me encanta verte así, con tanta determinación”, manifestó la candidata a la presidencia de Perú.

De la Espriella manifestó que, si todo se da, podrán estar juntos como presidentes, por lo que estrecharán los lazos entre los dos países y tendrán una relación más fuerte para mejorar el nivel comercial y la lucha contra el crimen.

“Será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patriotismo y de tu valor, Keiko”, indicó Abelardo de la Espriella.

Fujimori, por su parte, le contestó que tienen un “reto enorme”, ya que es consciente de que se debe luchar contra la criminalidad internacional y organizada, por lo que manifestó todo su respaldo.

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“No solamente te pido que cuentes con el Perú y que cuentes con nosotros, sino también yo poder contar contigo. Me encanta poder trabajar así juntos de la mano. Somos todavía jóvenes, contemporáneos y le vamos a dar un impulso a las relaciones como corresponde”, manifestó Keiko Fujimori.

Finalmente, el candidato De la Espriella le dijo que este domingo espera llamarla para felicitarla por su triunfo.