¿Reflejo para Colombia? Perú elegirá entre la izquierda y la derecha en medio de una polarización extrema

Como se ha vuelto una constante en toda la región en los últimos años, Perú tendrá una segunda vuelta más que reñida entre dos candidatos presidenciales: Keiko Fujimori, que representa a la derecha, y su contraparte, Roberto Sánchez, la cara de la izquierda. Ahora, ambas visiones buscan darle un giro al vecino país tras más de una década de crisis política, mientras las encuestas pronostican un ‘voto finish’.

¿Derecha o izquierda? Así están las encuestas en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Hablar de política en Perú ha sido desde hace más de diez años un sinónimo de crisis. Todo inició cuando el Congreso intentó destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en medio del escándalo de Odebrecht, pero este terminó renunciando y dejando el poder a su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien terminó siendo destituido en otra votación. Al mando del país quedó Manuel Merino, presidente del Congreso en ese entonces, pero, tras cinco días de protestas, renunció y dejó el mando a Francisco Sagasti, quien terminó el periodo presidencial original.

En 2021, tras una reñida segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori, el líder campesino de izquierda Pedro Castillo llegó a la presidencia, pero luego de un año y medio de escándalos, fue destituido y capturado tras un intento de autogolpe de Estado.

Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo, pero su popularidad era prácticamente nula desde el principio y, dos años después, también fue cesada por el Congreso. En su reemplazo llegó José Jerí, presidente del Legislativo, destituido tres meses después, y la presidencia ahora está a cargo de José María Balcázar, que también estaba al frente del Parlamento.

José María Balcázar, presidente de Perú. Foto: Congreso de Perú

Bálcazar es un abogado de 83 años, quien se convirtió en la persona de mayor edad en asumir el cargo en la historia del país y llegó al poder con el respaldo de Perú Libre, el mismo partido con el que Pedro Castillo ganó la presidencia en 2021. Su mandato es de transición: conducirá el proceso electoral y entregará el poder el 28 de julio.

Hoy, el panorama enfrenta a dos visiones de país totalmente opuestas. Por un lado, Keiko Fujimori, hija y heredera política del autoritario expresidente Alberto Fujimori, una política tradicional de derecha que está en su cuarto intento para llegar a la presidencia, luego de sus fracasos en 2011, 2016 y 2021. Ahora busca que la cuarta sea la vencida con una fuerte apuesta por la mano dura en seguridad, la reactivación económica y la expansión del sistema de salud.

Él es Roberto Sánchez, el polémico candidato de izquierda que disputará la Presidencia de Perú contra Keiko Fujimori

“Ella se apoya en el fomento de la inversión privada y apunta al desarrollo de grandes obras estructuradas en componentes como las asociaciones público-privadas. Dentro de este escenario económico hay actores claves, como por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución. Fujimori viene a mantenerlo, puesto que está vigente desde el régimen económico impuesto por su padre en 1993”, asegura sobre la candidata Ricardo Guerra, periodista del diario Gestión del Perú.

Enfrente tiene a Roberto Sánchez, otro líder campesino de izquierda, quien se ha declarado como el heredero del expresidente Pedro Castillo, incluso usando su tradicional sombrero, símbolo de las comunidades rurales. Propone gratuidad e ingreso libre a las universidades públicas. Además, presentó un nuevo plan de gobierno donde moderó propuestas como la de intervenir el Banco Central, estatizar empresas privadas y ahora propone aumentar la inversión extranjera en el país con sus iniciativas para atraer al centro político.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú. Foto: AP

“Sánchez es una figura que permite mayores detalles. Su propuesta económica ha presentado bastantes alarmas porque plantea, entre otras cosas, cambios en el sector minero, que representa más o menos el 12 por ciento del PIB peruano, y en el que plantea una revisión de los contratos privados; propone una renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y plantea un esquema distinto para el sector minero, relacionado con las concesiones. Varios especialistas coinciden en que la propuesta de Sánchez busca desincentivar la inversión privada en el sector minero formal”, señala Guerra.

Un total de 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo, según el padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, registró una participación del 81,3 por ciento, superior al 70 por ciento de las elecciones de 2021.

Aunque todas las encuestas ponen a Keiko Fujimori como ganadora, el escenario para este domingo 7 de junio pinta muy reñido, pues los márgenes son muy estrechos y una sorpresa con Roberto Sánchez no sería descartable. La firma Ipsos pone a la candidata de derecha con 38 puntos, mientras que Sánchez queda con 35. CB Global Data sigue por la misma vía y deja los porcentajes prácticamente en un empate técnico y al líder de izquierda liderando apenas por un punto. Es de recordar que en las elecciones de 2021 también hubo escenarios similares en la segunda vuelta que terminó ganando Castillo.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú. Foto: AP

En Perú, las segundas vueltas no las gana quien convence más, sino quien genera menos rechazo. Según la encuesta más reciente del IEP, el 40 por ciento de los electores afirma que no votaría definitivamente por Roberto Sánchez, mientras que el rechazo a Keiko Fujimori alcanza el 37 por ciento. Para Fujimori, sin embargo, esa cifra representa una mejora histórica, pues su antivoto en 2021 se ubicó en el 58 por ciento.

¿Será la vencida? Keiko Fujimori vuelve por la presidencia en un Perú sumido en crisis política

La semana pasada se dio el único debate entre los dos candidatos, en el cual se vio un tenso enfrentamiento a pesar de la cordialidad con la cual se saludaron y despidieron. Parte del debate giró en torno al caos, donde Fujimori aseguró que Sánchez lo representaba y no podría luchar contra la crisis del crimen organizado, mientras que el líder de izquierda la llamó la “Señora Kaos, con K” y la acusó de ser la cabeza detrás de la inestabilidad política en la que está sumido el país. A su vez, ella le respondió que “Caos se escribe con la ‘C’ de Castillo”, en recuerdo de su estrecha relación con el expresidente encarcelado.

“El último domingo, cuando se conocieron las últimas encuestas publicables, se dio el debate de Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. En él hubo bastantes pullas y golpes bajos, entre comillas, respecto a la historia. Se profundizó muy poco en las propuestas que tienen para el desarrollo del país”, señaló Guerra en diálogo con SEMANA.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Foto: AP

Es bajo una contienda demasiado reñida que parten los fantasmas del 2021, cuando la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori fue de menos de 45.000 votos y el escrutinio y la proclamación del ganador duró 43 días. En 2016 se demoró 23 días, en 2011 fueron 18 días y en 2006, 11 días. Por lo tanto, se puede esperar que el ganador se tarde días, semanas o hasta más de un mes en conocerse.

“Keiko Fujimori busca mantener las reglas de juego económicas, destrabar procesos y barreras burocráticas para el desarrollo de las empresas que generen empleo, para, finalmente, terminar reduciendo la pobreza. Por el otro lado, Roberto Sánchez ha apuntado a un mayor rol de intervención del Estado, brindando mucha incertidumbre al empresariado y a la inversión privada”, resumió el periodista peruano.

Perú lleva una década cambiando presidentes, con diez mandatarios en igual número de años, sin solucionar su crisis. Quien gane el 7 de junio será el noveno mandatario en diez años en intentar lo que ninguno logró: terminar un periodo completo y devolverle al país algo parecido a la estabilidad.