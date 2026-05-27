¿Derecha o izquierda? Así están las encuestas en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

A menos de dos semanas del balotaje presidencial del 7 de junio, las dos encuestadoras más recientes en Perú coinciden en que Keiko Fujimori lidera la intención de voto frente a Roberto Sánchez, pero con márgenes estrechos que mantienen el resultado incierto. La masa de indecisos y el voto en blanco superan la diferencia entre ambos candidatos, lo que convierte los debates finales en los últimos eventos con capacidad real de mover las preferencias.

La encuesta más reciente, realizada por Datum Internacional entre el 17 y el 20 de mayo para América Multimedia, ubica a Fujimori con 39,5 % de intención de voto frente al 36,1 % de Sánchez, una diferencia de 3,4 puntos porcentuales. El sondeo también reporta que el 15,9 % de los encuestados votaría en blanco o viciaría su voto, mientras que un 8,5 % aún no define su preferencia.

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En la misma dirección apunta la encuesta de Ipsos para Perú21, aplicada el 16 y 17 de mayo, que otorga a Fujimori el 39 % frente al 35 % de Sánchez, rompiendo el empate técnico de 38 % que ambos registraban en una medición anterior de abril.

Keiko Fujimori apunta a ser la favorita de la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Foto: AP

Sumados, el bloque de indecisos y el voto en blanco representan el 24,4 % del electorado encuestado, una masa que supera la diferencia entre los dos candidatos y que convierte los debates presidenciales del 24 y 31 de mayo en los últimos eventos con capacidad real de mover las preferencias antes de la jornada electoral.

El análisis territorial de Ipsos muestra un fortalecimiento de Fujimori en Lima, donde sube del 50 al 54 % de intención de voto. En otras ciudades mantiene el 35 %, mientras que en zonas rurales registra el 26 %. En contraste, Roberto Sánchez desciende en Lima del 25 al 23 %, y en otras ciudades pasa del 40 al 36 %.

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Datum confirma ese patrón territorial: Fujimori lidera en Lima y el norte del país, mientras Sánchez concentra mayor respaldo en el centro, el sur y el oriente. Esa división geográfica es consistente con la polarización histórica del voto peruano entre la capital y las regiones.

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú. Foto: AP

El próximo 7 de junio, en medio de una crisis política en la que ocho presidentes han gobernado Perú durante la última década, el país elegirá a su próximo mandatario para el período 2026-2031. Fujimori obtuvo el 17,19 % de los votos en la primera vuelta del 12 de abril, mientras Sánchez llegó con el 12,03 %, resultado que se confirmó al 100 % el 15 de mayo.

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La segunda vuelta se celebrará el domingo 7 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó dos debates oficiales para el 24 y el 31 de mayo, que serán los últimos escenarios de confrontación directa entre ambos candidatos antes de la jornada electoral.