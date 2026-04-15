Gustavo Petro sentó su postura sobre las elecciones en Perú tras giro en los resultados

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, opinó públicamente sobre las polémicas elecciones presidenciales en Perú, que, tras más de tres días desde el inicio de los comicios, empiezan a definirse de cara a una segunda vuelta entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el líder de izquierda, Roberto Sánchez, quien hasta ahora está en el segundo puesto de las votaciones.

“El progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben esta época de la muerte que desataron en la población”, dice el mensaje del mandatario en la red social, donde cita la noticia en la cual el candidato Roberto Sánchez superó en las votaciones al exalcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, quien ha denunciado fraude y exigió la repetición de los comicios, después de estar en el segundo lugar de las urnas desde el domingo y ser rebasado en horas de la madrugada.

Incertidumbre en Perú: siguen sin resultados de las elecciones presidenciales tras tres días de votación

Roberto Sánchez es un político peruano que tomó relevancia dentro de movimientos de la izquierda tradicional y que fue ministro durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, el cual fue destituido tras un intento de autogolpe de Estado. El derrocamiento y encarcelamiento del entonces mandatario ha sido condenado por Gustavo Petro desde entonces.