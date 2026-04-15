Incertidumbre en Perú: siguen sin resultados de las elecciones presidenciales tras tres días de votación

Tres días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, el país sigue sin saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Con más del 80% de actas procesadas, Fujimori encabeza el conteo oficial con cerca del 17% de los votos válidos, mientras la competencia por el segundo puesto permanece empatada técnicamente entre Rafael López Aliaga con 12,5%, Jorge Nieto con 11,6% y Roberto Sánchez con 10,8%. La diferencia entre los tres candidatos cabe dentro del margen de error y podría cambiar con las actas restantes.

La demora del conteo tiene una explicación logística y una consecuencia judicial. El 30% de las mesas electorales del país no se había instalado a tiempo el domingo 12 de abril debido a la falta de material electoral.

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El caos fue especialmente grave en Lima, donde decenas de miles de ciudadanos en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac no pudieron votar, y miembros de mesa reportaron fallas en el sistema, escasez de materiales para imprimir actas y esperas que se extendieron hasta la madrugada.

El organismo electoral amplió la horas para votar en Perú. Foto: Twitter / @ONPE_oficial (A.P.I.)

Ante la emergencia, el Jurado Nacional de Elecciones tomó la decisión sin precedentes de permitir que las votaciones continuaran el lunes en 13 colegios, lo que afectó a más de 52.000 votantes. Eso retrasó el inicio del conteo oficial de esas mesas y añadió complejidad a un escrutinio que en gran parte del país se realiza de forma manual.

Las consecuencias institucionales fueron inmediatas. El gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, renunció y fue detenido por la policía tras reconocer en una carta dirigida al jefe de la institución su responsabilidad por el retraso en la entrega de los materiales. Se reveló además que la empresa de logística contratada por el gerente, cuestionada por no entregar el material a tiempo, había sido proveedora de la alcaldía de Rafael López Aliaga, uno de los candidatos que disputa el segundo lugar, lo que añadió una carga política al escándalo.

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El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios por las graves demoras e irregularidades en la instalación de mesas. La Junta Nacional de Justicia abrió además una investigación preliminar contra Corvetto. El propio Corvetto fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas.

Filas para ejercer el derecho al voto en Perú. Foto: AFP

El conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia e Ipsos al 95,7% ubica a Fujimori primera con 17,1%, seguida de un triple empate técnico entre Roberto Sánchez con 12,4%, Rafael López Aliaga con 11,3% y Jorge Nieto con 10,7%. Sin embargo, los conteos rápidos son muestrales y el resultado oficial depende del conteo acta por acta de la ONPE, que avanza más lentamente en las regiones donde el escrutinio es manual.

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La Misión de Expertos Electorales del Centro Carter señaló en una declaración preliminar que el marco electoral peruano es “en gran medida, consistente con los estándares internacionales para elecciones democráticas” y pidió respetar el proceso. La ONPE, por su parte, pidió a la ciudadanía esperar los resultados “con serenidad y pleno respeto a la institucionalidad democrática”.