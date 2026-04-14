Uno de los candidatos más votados en Perú pide declarar “nulidad” en elecciones presidenciales

Rafael López Aliaga, uno de los más votados según el escrutinio parcial de las caóticas presidenciales de Perú, pidió este martes declarar la “nulidad” de los comicios que encabeza Keiko Fujimori y que prevén un balotaje en junio.

Keiko, la hija del expresidente Alberto Fujimori que disputará la segunda vuelta en Perú por cuarta vez

Las elecciones del domingo se vieron empañadas por problemas en la entrega de papeletas de votación, ánforas y otros materiales en Lima, con retrasos en decenas de centros de sufragio que obligaron a las autoridades a ampliar los comicios hasta el lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones “tiene que actuar, declarar nulo todo este proceso, o que vea cómo soluciona esto”, dijo el líder de Renovación Popular a la prensa.

“Lo que estoy diciendo es algo más de fondo: es nulidad”, precisó a la AFP al término de su encuentro con los periodistas.

Rafael López Aliaga. Foto: AFP

El exalcalde de Lima, quien se hace llamar Porky, como el cerdito de las caricaturas, además llamó a la ciudadanía a protestar.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles”, escribió con mayúsculas este martes a sus seguidores en Facebook.

Con un 79 % de las actas contabilizadas, la derechista Keiko Fujimori de 50 años alcanza un 17 % de los votos válidos.

En la ajustada pugna le siguen Rafael López Aliaga, el socialdemócrata Jorge Nieto y el izquierdista Roberto Sánchez.

“Exigimos el respeto irrestricto a cada voto de los peruanos. Ningún voto vale más, señor López Aliaga”, dijo en rueda de prensa Sánchez, quien viene remontando en los conteos.

El organismo electoral amplió la horas para votar en Perú. Foto: Twitter / @ONPE_oficial (A.P.I.)

El caos en la organización de estos comicios añade un elemento más a la fuerte inestabilidad política en este país rico en recursos minerales y azotado por la criminalidad.

En la última década ha tenido ocho mandatarios, la mitad destituidos por el Congreso.

“Ha sido un fracaso rotundo de la democracia”, dice a la AFP Luis Gómez, trabajador independiente de 60 años en un distrito del sur de Lima.

Sigue el conteo de las elecciones en Perú tras dos días desde su inicio; así está el panorama

La autoridad electoral tuvo que ampliar la votación para más de 50.000 peruanos que se quedaron sin sufragar en 13 locales que no abrieron el domingo.

El Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral, denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por delitos contra el derecho al sufragio. Uno de ellos fue detenido.

Keiko Fujimori se enfrenta a Rafael López Aliaga en un balotaje lleno de incertidumbre. Foto: AFP

Policías y fiscales intervinieron las oficinas de la ONPE el domingo para recabar documentación sobre la contratación de la empresa encargada del reparto de los materiales.

“Es muy grave lo que ha pasado”, dice a la AFP el politólogo Eduardo Dargent. “Le ha dado armas en el peor momento a un montón de gente que, al no estar contenta con el resultado, va a gritar ‘fraude’ o cosas peores”, advierte.

Con información de AFP*