Keiko Fujimori toma nueva ventaja contra el izquierdista Roberto Sánchez: lo supera en 18.000 votos en conteo decisivo

La diferencia de sufragios entre la candidata de tendencia conservadora, Keiko Fujimori, y el aspirante de izquierda, Roberto Sánchez, se amplió hasta alcanzar los 18.832 votos cuando se ha contabilizado el 98,59 % de las actas de la segunda vuelta presidencial en Perú.

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Según el más reciente informe oficial difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la líder de Fuerza Popular e hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) concentra el 50,052 % de los votos válidos, equivalente a 9.074.951 sufragios.

En contraste, el postulante de Juntos por el Perú registra el 49,948 %, con un total de 9.056.119 votos.

Keiko Fujimori lidera el conteo y sería la nueva presidenta de Perú tras cuatro intentos. Foto: AFP

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó la noche del viernes el procesamiento de la totalidad de las actas pendientes, por lo que únicamente resta que los Jurados Electorales Especiales (JEE) emitan sus resoluciones sobre las 1.308 actas cuestionadas y apeladas en las mesas de votación, un procedimiento que podría prolongarse durante varios días e incluso semanas.

Del total de expedientes en revisión, 1.211 corresponden al territorio peruano, donde, hasta el momento, Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja con el 50,16 % de los sufragios, frente al 49,93 % alcanzado por Keiko Fujimori, quien ha visto fortalecida su posición gracias al respaldo obtenido entre los ciudadanos peruanos residentes en el exterior.

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Por otro lado, centenares de seguidores de Roberto Sánchez, se manifestaron en Lima contra un regreso del fujimorismo cuando los resultados parciales dan una ligera ventaja a su rival de derecha, Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez propuso el viernes a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el bando de la candidata de derecha hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

La candidata de derecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas el 7 de junio de 2026. Foto: AFP

“Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, gritaba la multitud reunida en el centro de Lima antes de marchar detrás de una gran pancarta que proclamaba: “¡No al fraude!”.

El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el país con mano de hierro en la década de 1990 antes de ser condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Su hija aventaja a Sánchez por unas 18.500 votos en más de 18 millones contabilizados.

El escrutinio está en su fase final con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales.

Una mujer emite su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio de 2026. Foto: AFP

Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo no podría conocerse solo hasta dentro de dos semanas debido a la revisión de los recursos.