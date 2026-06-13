Elecciones en Perú: rechazan recurso del candidato Roberto Sánchez para invalidar más de 2.000 mesas de votación

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Perú declaró en las últimas horas “improcedente” el recurso de nulidad presentado por el candidato presidencial Roberto Sánchez, con el que pretendía invalidar 2.400 mesas de votación de la segunda vuelta electoral.

La autoridad electoral ha desestimado la impugnación debido a que el partido no adjuntó el comprobante original de pago de la tasa electoral. “Se advierte que el solicitante no adjuntó el comprobante de pago original de la tasa electoral correspondiente, por lo que, siendo este requisito insubsanable, corresponde declarar su improcedencia”, ha confirmado la Junta Nacional Electoral (JNE) en un comunicado.

El partido de Sánchez buscaba anular 1.751 mesas en territorio nacional y 649 en el extranjero -donde su rival, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), obtuvo un respaldo mayoritario- alegando presuntos “patrones de repetición exacta” de votos respecto a los de la primera vuelta.

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El abogado de la formación izquierdista, Carlos Zafra, defendió que existían indicios graves y sistemáticos de “fraude electoral”. Por el contrario, la defensa legal de Fuerza Popular, liderada por Luis Dyer, rechazó las acusaciones argumentando que “si uno presenta un pedido de nulidad tiene que presentar pruebas”.

Unas elecciones muy ajustadas

El revés judicial para la izquierda se produce en un escenario de extrema paridad. Con el 98.3% de las actas contabilizadas, Fujimori lidera el escrutinio con el 50.01%, apenas 4.000 votos más que su rival. Concretamente, a esta hora del sábado, la ultraderechista de Fuerza Popular cosecha 9.043.383 de votos, mientras que la alternativa de Juntos por el Perú se mantiene con 9.039.075.

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez son los candidatos para las elecciones en Perú. Foto: AP

Fujimori, que se distancia ligeramente de Sánchez tras haber conseguido recuperar, el pasado jueves, el liderazgo del conteo de votos en esta segunda ronda electoral, ha manifestado en declaraciones a los medios que su formación, “sea cual sea el ganador”, no solo está dispuesta a “dialogar” sino que es consciente de que deberá hacerlo de cara al próximo quinquenio.

“Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con Roberto Sánchez”, remarcó el pasado viernes la candidata de Fuerza Popular.

Por su parte, “ante la extrema estrechez del resultado electoral”, Sánchez ha invitado este sábado formalmente a su rival a reunirse con la máxima brevedad posible para “actuar conjuntamente en defensa de la transparencia y la confianza ciudadana”.

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“Más allá de quién resulte finalmente ganador, la diferencia actual es tan reducida que el Perú merece que no quede ninguna duda sobre la voluntad expresada en las urnas. Por ello, propongo que solicitemos en conjunto una revisión exhaustiva y un reconteo de los votos en todas aquellas actas que la legislación permita revisar, con pleno respeto a las instituciones electorales y a las normas vigentes”, ha informado.

Revisión de votos

Sesenta jurados electorales especiales (JEE) deben dirimir, en primera instancia, la validez de miles de votos impugnados por los delegados de los partidos de cada candidato, Fuerza Popular (Fujimori) y Juntos por el Perú (Sánchez).

El JEE Lima Oeste 3, presidido por el magistrado Víctor Arbulú, comenzó a revisar las impugnaciones en una audiencia pública, mientras el órgano electoral ONPE continúa con el tramo final del conteo de votos.

Algunos votos fueron impugnados por frases ofensivas escritas contra los dos candidatos.

“Estamos pendientes de las audiencias que se están realizando en los jurados especiales, esto demanda paciencia pero genera confianza a los candidatos. Vamos a esperar el resultado final”, dijo Keiko Fujimori a la prensa.

El escrutinio ingresó a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días.

Si bien es parte del proceso habitual, ahora ha cobrado importancia debido a la ajustada diferencia en el resultado.

El resultado final puede tardar entre dos y tres semanas en conocerse, según las autoridades electorales.

El recuento se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo obtuvo 50,12% frente a 49,87% de Fujimori.

Con información de Europa Press y AFP