Autoridades electorales de Perú revelan cuándo se conocerá al próximo presidente

El resultado final del balotaje presidencial en Perú, donde el izquierdista Roberto Sánchez mantiene una estrecha ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, podría conocerse dentro de dos semanas o incluso después, afirmó este martes a AFP el jefe de la autoridad electoral encargada del escrutinio.

Elección presidencial en Perú cierra con resultado incierto por empate técnico: reportes oficiales dan leve ventaja a Keiko Fujimori

Con el 96 % de las actas contabilizadas, Sánchez suma el 50,05 % de los votos, mientras que Fujimori alcanza el 49,94 %, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, explicó que el proceso de escrutinio “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones que presenten las actas.

Antes de proclamar a un ganador, las autoridades también deberán resolver las impugnaciones sobre actas que reúnen cerca de 450.000 votos, un procedimiento que podría extenderse durante varios días.

Pachas tampoco descartó que el conteo continúe hasta comienzos de julio. Según explicó, los tiempos dependerán de la llegada de las actas procedentes del exterior y de las zonas rurales del país.

Quien resulte vencedor asumirá el cargo como el noveno presidente de Perú en los últimos diez años. Foto: AFP

En la segunda vuelta se enfrentaron Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y Roberto Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, quien permanece en prisión tras intentar un autogolpe de Estado en 2022.

Fujimori, de 51 años, busca la presidencia por cuarta ocasión, mientras que Sánchez, de 57 años, compite por primera vez por el cargo.

¿Reflejo para Colombia? Perú elegirá entre la izquierda y la derecha en medio de una polarización extrema

El ritmo actual del conteo se mantiene dentro de los estándares peruanos. Tras el balotaje de 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, las autoridades tardaron seis semanas en oficializar el resultado. En esa ocasión, Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos frente al 49,87 % de Fujimori.

La candidata derechista reiteró este martes su llamado a la prudencia frente a los resultados preliminares. “Yo creo que es muy prematuro declarar a un ganador, me corresponde esperar”, dijo a la prensa Keiko Fujimori, quien además señaló que aún faltan varias actas por contabilizar y que estas podrían “acortar la brecha”.

Miles de actas aún forman parte del proceso de revisión mientras avanza el conteo oficial de votos. Foto: AFP

Por su parte, la misión de observación electoral de la Unión Europea indicó que la segunda vuelta transcurrió de manera “tranquila y ordenada”, pese al clima de polarización que marcó la campaña.

La jefa de misión, Annalisa Corrado, pidió a ambos candidatos “esperar con paciencia la proclamación oficial de los resultados”.

https://www.semana.com/mundo/articulo/el-es-roberto-sanchez-el-polemico-candidato-de-izquierda-que-disputara-la-presidencia-de-peru-contra-keiko-fujimori/202613/

“El resultado de la elección presidencial del siete de junio nos llevó a un empate técnico”, agregó.

Quien resulte elegido asumirá la presidencia el 28 de julio y reemplazará al mandatario interino José María Balcázar para un periodo de cinco años. Con ello, Perú sumará su noveno presidente en los últimos diez años.

*Con información de AFP.