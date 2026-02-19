Los “antecedentes públicos controvertidos” de José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú

Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos en Perú expresaron el jueves su preocupación por la elección de José María Balcázar como presidente interino, al señalar sus polémicas declaraciones pasadas sobre las relaciones sexuales de menores.

Balcázar, de tendencia de izquierda, fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, según las leyes locales, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Este abogado y exjuez de 83 años se convirtió en el octavo jefe de Estado del país desde 2016. Debe gobernar Perú hasta la toma de posesión del próximo presidente a finales de julio, tras las elecciones presidenciales de abril.

“La designación de una autoridad con antecedentes públicos controvertidos y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima preocupación ciudadana”, señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado en X.

José María Balcázar, nuevo presidente de Perú. Foto: Congreso de Perú

Balcázar había suscitado una fuerte polémica en 2023 al afirmar ante una comisión del Parlamento que “las relaciones sexuales precoces ayudan al futuro desarrollo psicológico de la mujer”, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil. Sus declaraciones fueron entonces denunciadas por el Ministerio de la Mujer y varias organizaciones.

En su comunicado, la CNDDHH considera que estas declaraciones vulneran los “estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y la adolescencia”.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señaló por su parte “que la designación de Balcázar es una expresión de la profunda crisis ética y democrática que arrastra el país”.

“Quien minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas no expresa una opinión aislada, sino que revela una actitud complaciente frente a los abusos”, indicó la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Perú adoptó en noviembre de 2023 una reforma del Código Civil que prohíbe todo matrimonio con personas menores de 18 años, al suprimir una excepción legal que antes permitía las uniones de adolescentes con autorización de sus padres.

El nuevo presidente interino, José María Balcázar, tras su elección en el Congreso Nacional en Lima el 18 de febrero de 2026. Foto: AFP

Consultado sobre la polémica, Balcázar denunció a la radio RPP que se han construido “leyendas negras” que, según él, buscan deformar sus palabras. Afirmó tener “una trayectoria intachable” y acusó a sus detractores de sacar sus declaraciones de contexto.

Balcázar, del partido de Perú Libre, está además siendo investigado por apropiación ilícita de fondos y presunta corrupción.

“En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, prometió Balcázar en su primer discurso en el Parlamento.

El izquierdista compitió contra María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso en 2021 y portavoz del partido de centroderecha Acción Popular, así como con Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

“La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual”, indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.

En su momento también jefe del Congreso, Jerí, de 39 años, reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte en octubre, cuando el máximo cargo ejecutivo quedó vacante luego de que la mandataria fuera destituida en un juicio político exprés por su supuesta incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos.

El Congreso, que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo, lo apartó del cargo el martes por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo”, también en un veloz proceso.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre “tráfico de influencias” por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

“Si gana la izquierda sería un retroceso, va a ser un (Pedro) Castillo dos”, había advertido también el constitucionalista Aníbal Quiroga.