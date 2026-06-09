Trump advierte que Estados Unidos “debe responder” tras ataque iraní contra un helicóptero

Estados Unidos “debe responder” al ataque iraní que derribó uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz, advirtió este martes el presidente Donald Trump, en un nuevo episodio de tensión entre ambos países.

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“Acabo de ser informado por nuestras Grandes Fuerzas Armadas que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario aseguró que el incidente no quedará sin respuesta. “No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, añadió.

Las declaraciones se producen mientras Trump insiste en que Washington se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Teherán, pese a los continuos enfrentamientos registrados en el estrecho de Ormuz.

La tensión también se ha trasladado a otros escenarios de Oriente Medio. El pasado fin de semana, Irán lanzó misiles contra Israel por primera vez desde el frágil alto el fuego acordado en abril.

El helicóptero derribado corresponde a un AH-64 Apache, una de las principales aeronaves de ataque del Ejército estadounidense. Según Washington, se trata de la segunda aeronave tripulada perdida a manos de Irán durante la actual guerra en Oriente Medio, después de que un avión de combate F-15 fuera derribado en abril.

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El Apache cuenta con una tripulación de dos personas y destaca por su capacidad ofensiva. Está equipado con un cañón de 30 milímetros y puede transportar armamento adicional, incluidos misiles Hellfire.

La pérdida de esta aeronave se suma a otras aeronaves estadounidenses destruidas o dañadas durante el conflicto. De acuerdo con un informe presentado al Congreso a mediados de mayo, Estados Unidos ha registrado afectaciones en 42 aeronaves, entre ellas un caza F-35.

El AH-64 Apache es uno de los principales helicópteros de ataque de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, informó que ambos tripulantes sobrevivieron al incidente.

Dos miembros de la tripulación de un Apache “fueron rescatados por fuerzas estadounidenses después de que su helicóptero cayera cerca de la costa de Omán”, señaló el organismo en un comunicado.

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El mando militar también señaló que un dron naval ayudó a rescatar a la tripulación del helicóptero derribado.

El “dron que participó en el rescate de anoche de la tripulación del Apache frente a la costa de Omán fue una embarcación de superficie no tripulada Corsair de la Marina de los Estados Unidos”, declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del mando militar.

*Con información de AFP.