Trump admite que llamó “puto loco” a Netanyahu y pide detener la guerra en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que tuvo una discusión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que admitió haber llamado “puto loco”.

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Sin embargo, el mandatario restó importancia al incidente y defendió la necesidad de poner fin a la guerra en Líbano. Además, insistió en que ha mantenido una buena relación de trabajo con el líder israelí durante los últimos meses.

“Sí, lo hice. No diría que estaba enfadado. Estaba un poco perturbado por su constante enfrentamiento con Líbano”, dijo el mandatario estadounidense en el podcast de la periodista Miranda Devine.

“En cierto momento dije: quizá tengamos que detener esto. Tenemos que detenerlo”, señaló Trump, quien también aseguró que han “trabajado bien juntos” durante los últimos meses.

Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel. Foto: Getty Images

“Me gusta mucho Bibi y he trabajado muy bien con él. Yo soy un presidente en tiempos de guerra. Él es un primer ministro en tiempos de guerra, en una parte muy importante del mundo”, aseguró, insistiendo en que ambos lo han hecho “muy bien” y se han “entendido muy bien” durante este tiempo.

Sin embargo, la versión de Trump contrasta con la información publicada por Axios, que describió la conversación con Netanyahu sobre la situación en Líbano como una llamada de alta tensión que evidenció las diferencias entre ambos líderes.

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Según el portal estadounidense, en un momento de la conversación Trump criticó al primer ministro israelí por la renovada ofensiva militar de Israel en Líbano.

De acuerdo con dos fuentes conocedoras del diálogo, el mandatario estadounidense llegó a increpar a Netanyahu y a llamarlo “puto loco”, además de asegurarle que sin su apoyo estaría en prisión.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

“Estás puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, afirmó el presidente estadounidense, según las fuentes.

La discusión se produjo mientras la ofensiva israelí amenaza con afectar las negociaciones que Estados Unidos e Irán mantienen para alcanzar un cese de las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz. Pese a los anuncios de moderación del conflicto realizados por Trump, las hostilidades entre Israel y Líbano continúan.

Mientras tanto, diplomáticos libaneses e israelíes desarrollan este miércoles en Washington su cuarta ronda de negociaciones desde la apertura del frente libanés el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra en Oriente Medio.

*Con información de EuropaPress y AFP.