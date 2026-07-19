Niña de 11 años pierde la vida al quedar atrapada en el desagüe de una piscina; sus padres tomaron decisión tras su muerte

Unas vacaciones familiares en Italia terminaron en una tragedia que ha conmocionado a los residentes. Una niña de 11 años perdió la vida después de sufrir un grave accidente mientras disfrutaba de la piscina, un hecho que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades.

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El incidente ocurrió el pasado 14 de julio en el complejo turístico de playa Bagni Segesta. De acuerdo con información preliminar difundida por medios italianos, la menor habría quedado atrapada cuando su cabello fue succionado por el desagüe de una piscina, impidiéndole salir a la superficie.

Tras ser rescatada y luego de maniobras de reanimación, la niña fue trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital Pediátrico Gaslini, en Génova, donde al parecer habría ingresado en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Foto de referencia de una piscina. Foto: 123RF

“Todo el hospital apoya a la familia en este momento de dolor inimaginable, expresando su profunda gratitud por una decisión capaz de transformar un vacío irreparable en una esperanza concreta para otras familias”, dice el comunicado. Además, el medio La Sicilia reveló que los padres de la menor dieron la autorización para donar sus órganos.

La menor, residente de Suisio, en la provincia de Bérgamo, disfrutaba de unas vacaciones con su familia cuando ocurrió la tragedia.

Tras el fallecimiento, el ministro italiano de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad en las piscinas públicas y privadas para prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse.

Foto de referencia que representa una situación de riesgo de ahogamiento infantil en una piscina. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La muerte de Alice, la niña de 11 años que fue succionada por el desagüe de una piscina en Sestri Levante, pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar la seguridad de las piscinas públicas y privadas en Italia, sin excepciones (…) Se necesita una regulación estricta, pero también una mayor precaución para no dejar nunca a los niños solos en el agua. El proyecto de ley del gobierno de Meloni, que apunta a este objetivo, será aprobado por la Comisión competente este mes, y haremos todo lo posible para que se tramite con urgencia”, señaló el ministro.

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Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte de la menor y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad del establecimiento en el complejo turístico.

De acuerdo con información publicada por The Sun, las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de un posible homicidio involuntario. Como parte de las diligencias, el fiscal adjunto Fabrizio Givri ordenó la realización de una autopsia con el fin de determinar con precisión las circunstancias y la causa de la muerte de la menor.