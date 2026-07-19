Tragedia en Córdoba: dos menores murieron electrocutadas tras la caída de un cable de alta tensión

Una tragedia sacude este lunes al departamento de Córdoba tras la muerte de dos menores de edad que se electrocutaron con un cable de alta tensión que cayó durante un vendaval en la ciudad de Montería. Las víctimas son dos jóvenes de 15 y 16 años, quienes iban a bordo de una motocicleta cuando el cable energizado se desprendió en un sector del barrio Santa Fe.

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La comunidad auxilió a las menores de edad y las trasladó hasta un centro asistencial cercano, donde el personal médico informó que no fue posible salvarles la vida. Luego de lo sucedido, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lamentó la tragedia.

“Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval. Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora. Expreso mi solidaridad y la de toda la Administración Municipal con sus familias. Nuestro equipo ya está en contacto con sus familias para brindar el acompañamiento y el apoyo que requieran. Montería está de luto”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, también se refirió a esta tragedia que hoy enluta a este departamento del Caribe colombiano.

“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de dos adolescentes que perdieron la vida durante la emergencia ocasionada por el vendaval en Montería. A sus padres, familiares, amigos y seres queridos les expreso toda mi solidaridad y mis más sinceras condolencias. Ninguna palabra alcanza para aliviar una pérdida tan dolorosa”, dijo el mandatario cordobés.

Asimismo, anunció que seguirán trabajando por las familias afectadas por esta grave emergencia: “Seguiremos acompañando a las familias afectadas y trabajando de manera articulada con los organismos de socorro y las autoridades para atender esta emergencia”.

El exalcalde de Montería y senador de Colombia, Marcos Daniel Pineda, dijo: “Hay noticias que estremecen el corazón de toda una ciudad. Hoy Montería llora la partida de dos niñas que apenas comenzaban a escribir su historia de vida. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan profundo. A sus familias, amigos y seres queridos, mi solidaridad en este momento tan difícil”.

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Los cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia.