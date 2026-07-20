En firme condena contra exdirector del DNE, Carlos Albornoz, por manejo irregular de bienes del narcotráfico

Carlos Albornoz, el exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), deberá cumplir su condena de casi 20 años de cárcel que le impuso la justicia de Colombia, por las irregularidades que se dieron en el manejo de bienes incautados a actividades relacionadas con narcotráfico y delitos conexos.

Esa decisión quedó en firme después de que los magistrados de la Sala de Casación Penal ratificaron la sentencia contra el exfuncionario que se alió con otros servidores y particulares, para desplegar una serie de maniobras que permitieron vender por menor valor un bien decomisado por las autoridades. Esa movida les dejó una ganancia ilícita de 1.500 millones de pesos.

Albornoz fue absuelto por un juez de primera instancia, sin embargo, al resolver el recurso de apelación el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso.

El caso llegó a la Sala de Casación Penal por medio de un recurso de impugnación, pero en esa instancia se confirmó que el exdirector del DNE sabía de las irregularidades:

“Tuvo dominio del hecho desde cuando asumió consignar información falsa respecto del valor del bien, hasta que se consolidaron los registros de la dación en pago y la subsiguiente tradición de este a una tercera sociedad, en perjuicio del erario y en provecho propio y de terceros“.

El fuerte jalón de orejas de la Corte Suprema de Justicia a la Judicatura, la Fiscalía y la Procuraduría

La Corte Suprema también confirmó en su decisión que las irregulares realizadas en el trámite de venta del inmueble incautado, terminaron beneficiando a un amigo del ahora condenado Carlos Albornoz.

“El desmedro al erario se produjo con la conducta de Albornoz Guerrero, porque tras ofrecer el predio ‘Jesús del Río’, al tercero de buena fe titular del crédito, Capital & Business S.A., se entregó el bien en dación en pago por un valor inferior al real”, explicaron los magistrados de la Sala Penal.

Carlos Albornoz. Foto: Guillermo Torres

La Fiscalía demostró dentro de este proceso que el exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes aprovechó su posición dentro de la entidad para proponerle a un tercer que comprara un bien de la entidad, con la promesa que sería entregado a menor precio.

Esas investigaciones permitieron determinar que por el predio denominado ‘Jesús del Río’, ubicado en el municipio de Zambrano, en Bolívar, se pagaron 2.730 millones de pesos, cuando su valor real ascendía a 4.442 millones de pesos.