Nación

Periodistas tuvieron que salir escoltados del desfile del 20 de julio: los habrían dejado sin protección en tarima

No se habría dispuesto de un anillo de seguridad para la protección de los comunicadores.

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Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 1:31 p. m.
Periodistas fueron agredidos durante el desfile del 20 de julio.
Periodistas fueron agredidos durante el desfile del 20 de julio. Foto: SEMANA

En medio del desfile de este 20 de julio, que conmemora el Día de la Independencia de Colombia, se han registrado hechos preocupantes. Un grupo de periodistas vivió una situación comprometedora luego de que un grupo de manifestantes se abalanzara sobre ellos.

Los comunicadores aseguraron que no se habría dispuesto de un anillo de seguridad alrededor de la tarima en donde se encontraban transmitiendo para distintos medios del país.

Tras las agresiones, los periodistas tuvieron que salir escoltados para evitar que su integridad se pusiera en riesgo.

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