Batallón de Ocaña, en Norte de Santander, blanco de ataque con un enjambre de drones: estos son los detalles

Un enjambre de drones, cargados con explosivos, fue lanzado esta noche de viernes, 4 de septiembre, sobre las instalaciones del Batallón de Infantería de Ocaña, en Norte de Santander.

Fuentes militares le dijeron a SEMANA que la reacción de los militares fue disparar sus ráfagas para proteger el sistema antidrones que fue instalado, con el fin de garantizar la seguridad en la guarnición militar y en las casas fiscales que hay dentro de esta.

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“Allí hay viviendas fiscales; hay niños, abuelas, mujeres, incluso mujeres en embarazo”, dijo una fuente consultada, lo que preocupa a las autoridades, pues algún civil podría resultar herido.

El sonido de las ráfagas de fusil, disparadas por los militares, alertó a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, que tuvo que suspender las clases este viernes. Un balance preliminar indica que nadie resultó herido.

Inteligencia militar cree que el ataque con esos enjambres ocurrió producto de una retaliación por la captura de alias Firulais, un presunto francotirador del ELN.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que esta persona habría sido designada para atentar contra su vida: “Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”.

“¡Capturado alias Firu o Firulais, francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la Dijín, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotirador”, expresó.

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“También es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública. Tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego”, añadió el presidente.

Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, fue capturado en Ocaña, Norte de Santander, según confirmó el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: colprensa

“A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, agregó.