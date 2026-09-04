Abelardo De La Espriella confirmó la captura de alias Firu: “Participó en la planeación de un atentado contra mi vida”

A través de su cuenta personal de X, el presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer el resultado de otro golpe de la Fuerza Pública en contra del ELN.

El mandatario colombiano confirmó la captura del francotirador del ELN alias Firu, quien habría participado en un plan para atentar en contra de la vida del mandatario.

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“¡Capturado alias “Firu” o “Firulais”, francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la DIJIN, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotiro”, expresó el jefe de Estado.

E indicó en sus redes sociales: “Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”.

“También es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública. Tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego”, recalcó el mandatario colombiano.

Y agregó: “A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”.

Cabe reseñar, que desde que se posesionó como presidente de la República, De La Espriella ha impartido una serie de directrices para fortalecer la lucha en contra del crimen.

Medidas que reveló en su cuenta personal de X: “En Colombia se acabó la contemplación con el crimen y volvió a regir, sin titubeos, el imperio de la ley.

A los criminales y narcoterroristas les notifico con absoluta firmeza: las cárceles dejaron de ser hoteles y centros de operación del delito. Quien sea condenado tendrá que cumplir su pena con rigor, bajo el control del Estado y sin privilegios”.

“Nuestras autoridades continúan incautando armas, material de guerra y elementos ilegales en operativos contundentes, mientras avanzamos sin tregua en el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a centros penitenciarios de máxima seguridad”, aseguró el mandatario.

Finalmente puso de presente: “A través del Ministerio de Justicia y la USPEC, entregamos nuevos equipos para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander: cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros elementos especializados para reforzar la vigilancia, las requisas y el control”.

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“En este gobierno, el que la hace, la paga. Estamos recuperando el control de las cárceles, restableciendo el orden y haciendo respetar la autoridad con hechos, siempre en el marco de la Constitución y la ley”, recalcó.