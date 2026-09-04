Vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló el momento exacto en el que Abelardo De La Espriella sentenció a Bendito Menor

Miller Soto, vocero del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, dio una declaración en la Casa de Nariño sobre el operativo de la Policía Nacional en contra de alias Bendito Menor, que dio con su muerte.

Soto reveló que en la ceremonia de posesión del mandatario colombiano del 7 de agosto, fue el momento exacto en el que sentenció a Bendito Menor, declarándolo objetivo de alto valor.

Hacen fuerte revelación que salpica a Petro tras haber sido dado de baja alias Bendito Menor: “Quiero decirles algo”

“Bendito Menor era cabecilla de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y había mantenido amedrentadas comunidades de la Guajira y el Caribe mediante el narcotráfico, la extorsión y la violencia. Incluso desafió públicamente al presidente Abelardo de la Espriella”, anotó.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló detalles de la operación que dio de baja a alias Bendito Menor: “Desde su posesión, el presidente De La Espriella impartió una instrucción clara”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mCeeFbXJLQ — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026

Además, indicó en su intervención: “Creyó que podía retar al Estado. Se equivocó. Desde su posesión, hace menos de un mes, el presidente de la Espriella impartió una instrucción clara, declarar a Bendito Menor objetivo de alto valor y concentrar las capacidades de la Fuerza Pública en su neutralización. Hoy el resultado está a la vista”.

“El presidente también trazó desde el comienzo una línea inequívoca frente a las estructuras criminales. Sométanse a la ley. Algunos lo hicieron. Quienes decidan continuar narcotraficando, extorsionando, amenazando y aterrorizando a los colombianos tendrán que responder por sus crímenes”, recalcó el vocero del Gobierno.

Y concluyó: “Eso significa recuperar un principio elemental de cualquier república. El ciudadano no puede vivir con miedo al delincuente. Es el delincuente quien debe temer la acción legítima del Estado de derecho”.

Entretanto, el mandatario publicó en sus redes sociales más detalles sobre el operativo contra alias Bendito Menor: “Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales más peligrosos del país. Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”.

“Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo. Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado. Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, insistió De La Espriella.

Exclusivo: estas son las imágenes de los cuerpos abatidos de alias Bendito Menor y La Bebecita

Finalmente aseguró: “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede. Mi respaldo a nuestra Fuerza Pública es absoluto. A nuestros héroes no los vamos a abandonar, desamparar ni dejar humillar. Colombia está recuperando el orden, la autoridad y la tranquilidad que los criminales pretendieron arrebatarnos”.